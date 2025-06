Alpine presenta la fastback sportiva nota come A390

HQ

La casa automobilistica francese Alpine ha annunciato e mostrato uno sguardo al prossimo modello di auto che si unirà alla sua gamma Dream Garage. Conosciuta come A390, questa è considerata una fastback sportiva che dispone di cinque posti e tre motori che utilizzano l'energia elettrica per guidare l'auto in avanti.

Alpine descrive questa vettura come un "veicolo pieno di passione che affronterà tortuose strade di montagna senza allontanarsi dai suoi concorrenti in pista".

È costruito sulla piattaforma Ampere dell'azienda e include una soluzione e un metodo di ricarica creati da Mobilize Power Solutions che include l'offerta di ricarica V2G bidirezionale.

L'A390 sarà costruito e prodotto in Francia e dovrebbe iniziare il suo lancio completo nell'ultimo trimestre del 2025. Il prezzo previsto per l'auto varierà a seconda del modello, con Alpine che osserva che le versioni GT e GTS varieranno tra € 65.000 e € 76.000.

