Altri quattro concorrenti sono stati confermati per l'evento Tekken 8 della Coppa del Mondo Esports

A metà agosto, il Esports World Cup vedrà i migliori Tekken 8 giocatori di tutto il mondo affollare Riyadh, in Arabia Saudita, per competere in un grande torneo in cui è in palio $ 1 milione. In totale, saranno presenti 32 persone e circa un mese prima dell'inizio, sappiamo di 24 di questi concorrenti, grazie a un altro lotto confermato negli ultimi giorni.

In totale, possiamo aspettarci di vedere i seguenti presenti al torneo Tekken 8:



Ulsan in rappresentanza di Freecs



ATIF in rappresentanza del Team Falcons



Ginocchio che rappresenta DRX



Mulgold che rappresenta Freecs



Mangja che rappresenta Virtus.pro



PINYA in rappresentanza di Varrel



KingReyjr in rappresentanza del Team Vitality



EDGE che rappresenta T1



Arlsan Ash rappresenta le Menti Contorte



LowHigh che rappresenta DRX



Rangchu che rappresenta Varrel



ILIAS in rappresentanza del Team BDS



Jeondding in rappresentanza del Team Vitality



Meo-IL in rappresentanza di Freecs



Yagami in rappresentanza di Al Qadsiah



Tibetano rappresentante i gladiatori Gaimin



JDCR che rappresenta Rex Regum Qeon



Tekken Master in rappresentanza di NASR eSports



Bilal in rappresentanza dei Wolves Esports



CBM che rappresenta Freecs



I restanti otto giocatori otterranno la qualificazione dal EVO 2025 e dal Last Chance Qualifier successivo. Quattro giocatori riceveranno l'invito per ogni evento, entrambi i due eventi si svolgeranno all'inizio di agosto e nei giorni prima dell'inizio del torneo EWC.