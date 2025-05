Analista: Sony dovrebbe aumentare presto i prezzi di PS5

HQ

Dopo che Xbox ha recentemente aumentato i prezzi sia delle sue console che dei suoi giochi, Sony dovrebbe ora seguire l'esempio con aumenti di prezzo sia per la Playstation 5 che per il prossimo modello Pro. Gli analisti prevedono che il prezzo potrebbe aumentare fino a $ 100- $ 200, il che renderebbe la Playstation 5 Pro una delle console più costose mai rilasciate. Questo viene da David Gibson di MST Financial, che ha scritto:

"L'aumento del prezzo dell'hardware Xbox X di circa 100 dollari, probabilmente significa che MSFT si fa carico di parte del costo della tariffa. (La tariffa cinese è del 145%, ma probabilmente presume che si normalizzi al 40% o giù di lì). Sony farà lo stesso e subirà un colpo di profitto? Improbabile, il prezzo della PS5 probabilmente aumenterà di 200+ dollari negli Stati Uniti a maggio".

Ciò potrebbe significare che la versione Pro potrebbe finire per costare ben oltre $ 900 e Sony dovrebbe anche aumentare i prezzi dei giochi, proprio come Xbox e Nintendo, a $ 80. Sony deve ancora confermare ufficialmente questi aumenti di prezzo, ma considerando l'attuale tendenza del settore, sembra probabile che li porteranno presto a termine.

La nostra opinione? Onestamente, fa schifo. Spingere i prezzi delle console oltre i 900 dollari è ridicolo, soprattutto quando siamo ancora nel bel mezzo di dibattiti sul valore del gioco, sulla stanchezza del servizio live e sulle edizioni deluxe gonfie. Certo, i costi dell'hardware stanno aumentando e le tariffe complicano le cose, ma sembra che i grandi attori stiano trasferendo tutto il peso sul consumatore senza aggiungere valore proporzionale.

La PS5 Pro potrebbe essere una centrale elettrica, ma a meno che non venga fornita con aggiornamenti delle prestazioni o funzionalità sbalorditive, $ 900 + è difficile da vendere. Soprattutto quando gli aggiornamenti mid-gen erano un lusso, non una necessità.

Personalmente sei ancora interessato alla PS5 Pro a quel tipo di prezzo?