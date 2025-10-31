Animal Crossing: New Horizons 3.0 include oggetti Lego e abitanti del villaggio sia da Splatoon che da Zelda

HQ

Come abbiamo riportato ieri, Nintendo è in procinto di aggiornare Animal Crossing: New Horizons a Switch 2 con un aggiornamento gratuito che verrà rilasciato il 15 gennaio. Oltre alla grafica 4K, ci sono diverse nuove funzionalità di gioco e nuovi contenuti come un hotel e isole da sogno.

Ma... Ci sono anche un paio di apparizioni come ospiti. Tra le altre cose, possiamo aspettarci oggetti Lego con cui decorare le nostre case, così come contenuti sia di Splatoon che di Zelda (oggetti cosmetici da acquistare, ma anche nuovi abitanti del villaggio se si scansionano gli Amiibo della rispettiva serie di giochi). Come se non bastasse, è stato anche confermato che saremo in grado di utilizzare le console del gioco per divertirci con i giochi retrò, una funzionalità che richiede un abbonamento a Switch Online e quindi ti consente di goderti comunque i giochi. Ma è comunque divertente, ovviamente, per coloro che vogliono prendersi una pausa dallo sgobbare per Tom Nook giocando un po' a Ice Climber.