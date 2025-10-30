Animal Crossing: New Horizons arriverà su Nintendo Switch 2 il 15 gennaio insieme all'aggiornamento 3.0 gratuito per entrambe le versioni

HQ

Nintendo ha appena annunciato tramite il suo Nintendo Today! app che rilascerà la versione nativa di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 il 15 gennaio 2026. Questa nuova versione sarà rilasciata in formato fisico al prezzo di 64,99 euro e sarà disponibile anche come aggiornamento per gli attuali giocatori della versione Nintendo Switch 1 al prezzo di 4,99 euro.

Oltre a rifinire la grafica a 4K/60fps, la nuova versione del blockbuster di Nintendo del 2020 sfrutterà anche le nuove funzionalità di Switch 2, come la possibilità di chattare dal vivo con i tuoi amici mentre visitate tutti insieme la stessa isola, oltre a utilizzare la webcam per vederti in faccia mentre giochi. E probabilmente ne avrai bisogno, perché ora ci saranno più visitatori contemporaneamente: il numero massimo di amici in una partita aumenta da 8 giocatori a 12 su Nintendo Switch 2. Inoltre, con il microfono integrato, se pronunci il nome di un abitante del villaggio che vuoi localizzare, riceverai una notifica sullo schermo di dove si trova in quel momento.

Oltre a questa versioneAnimal Crossing: New Horizons, il 15 gennaio verrà rilasciato anche l'aggiornamento 3.0 per tutti i giocatori, che include nuovi contenuti come un hotel sulla costa dell'isola gestito dalla famiglia del capitano, e dovrai dare una mano per decorare l'interno dell'hotel e attirare più visitatori sulla tua isola. Come ricompensa per l'aiuto, riceverai buoni dell'hotel, che potrai riscattare per articoli esclusivi nel negozio dell'hotel.

Anche lo spazio di stoccaggio nel magazzino è stato ampliato e ora può contenere fino a 9.000 oggetti immagazzinati, tra cui fiori, alberi e arbusti.

Ma forse la cosa più interessante è che ora abbiamo il doppio dello spazio per creare letteralmente la casa dei nostri sogni...., perché Nintendo ora include una "isola dei sogni" che appare quando sei nei tuoi sogni (infatti, puoi creare fino a tre isole dei sogni) così non smetterai mai di costruire e goderti il gioco.

Con tutti questi miglioramenti e l'uscita di Nintendo Switch 2 Edition, non c'è dubbio che Animal Crossing: New Horizons tornerà in grande stile. Il rovescio della medaglia, forse, è che questo probabilmente significa che un nuovo capitolo della serie è lontano un paio d'anni.

Dai un'occhiata a tutto ciò che arriverà per Animal Crossing: New Horizons nell'aggiornamento gratuito e nella versione per Nintendo Switch 2 nell'ampio trailer qui sotto.