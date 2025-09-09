Anno 117: Pax Romana Anteprima hands-on: Cercando di prosciugare le paludi britanniche

HQ

L'ultima volta che ho suonato Anno 117: Pax Romana a maggio, sono riuscito a costruire una città romana piuttosto bella con tutti i crismi, compresi gli anfiteatri e i magistrati in toga. Purtroppo, allo stesso tempo, ho completamente rovinato l'economia, quindi ero un po' nervoso all'idea che Ubisoft avesse effettivamente salvato il mio gioco e che il disastro sarebbe continuato alla Gamescom. Fortunatamente, mi è stato permesso di ricominciare da capo, e anche lontano dall'ambiente italiano altrimenti idilliaco. Mi fu affidata la responsabilità di un nuovo insediamento nella provincia più settentrionale dell'Impero Romano, Albione, con sede nelle isole britanniche. A pensarci bene, forse era una forma di punizione, dopo tutto.

Ancora una volta, ho dovuto passare attraverso il familiare ciclo centrale, costruendo catene di produzione costituite da impianti di raccolta, lavorazione e produzione che garantiscano le risorse e i prodotti necessari. Tuttavia, ci sono nuove sfide ad Albion. Ad esempio, il fango deve essere raccolto nell'impraticabile palude umida. Fortunatamente, le mie strade nella palude si trasformano automaticamente in stretti ponti di legno, ma probabilmente non è qui che costruirò la mia prossima locanda. Invece, costruirò una piccola pianta che trasformerà il fango in mattoni.

"Le isole sono più piccole. Sono più irregolari e ci sono molte colline", dice il direttore del gioco Jan Dungel a proposito di Albion. "Il tempo è completamente diverso, con molta pioggia e spesso c'è nebbia. Ci ispiriamo alla Gran Bretagna e nel sud dell'Inghilterra ci sono molte paludi. È un ambiente naturale per i Celti, poiché vi trovano gran parte del loro cibo e dei materiali da costruzione. Camminano persino su palafitte attraverso i campi".

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, c'è un'altra opzione oltre all'adattamento all'ambiente. Durante la mia mezz'ora con il gioco, non vado molto lontano, ma un video di presentazione mostra come si possano effettivamente prosciugare le paludi per rendere il paesaggio un po' più romano. E non è solo in relazione all'ambiente che ti viene presentato questo dilemma: dovresti cercare di adattarti all'ambiente o dovresti adattare l'ambiente al tuo stile di gestione romano? Anche i cittadini di Albione stanno aspettando con ansia di vedere se conserverete le loro usanze locali o se li getterete in una toga romana.

"Immagina di essere il governatore romano. Conosci solo l'Italia, le spiagge assolate e i campi. Qui si incontrano persone che sembrano completamente diverse, con barbe e tatuaggi, e sono molto diffidenti. Se vuoi solo riscuotere le tasse e preservare in altro modo le loro tradizioni, puoi farlo. Roma poteva essere piuttosto pragmatica e tollerante quando si trattava di mantenere il controllo sulle sue province. Ma si possono anche romanizzare", spiega Jan Dungel.

Annuncio pubblicitario:

La prima scelta arriva quando devo aggiornare una famiglia dal livello 1 al 2. Soddisfacendo le esigenze dei tuoi cittadini, puoi elevarli a uno status sociale più elevato, consentendoti di costruire nuovi edifici e ottenere l'accesso a nuovi materiali e beni. Ad Albion, puoi scegliere tra due percorsi di aggiornamento che danno accesso a diverse specializzazioni. Lo stile di vita celtico si concentra su piccoli villaggi che sfruttano le paludi, mentre le famiglie romano-celtiche preferiscono vivere nei centri più grandi e costruire acquedotti per prosciugare le paludi.

Ho scelto di seguire la strada romana, ma proprio come a casa a Roma, ad Albione non sarà più lo stesso, e ho invece fatto il primo passo verso la creazione di una cultura ibrida. Tra l'altro, è anche possibile cambiare le affiliazioni culturali delle proprie famiglie in un secondo momento.

Una buona forza lavoro è la chiave del successo in Anno 117: Pax Romana. Nulla accade da solo, e se non hai lavoratori per il personale dei tuoi vari mercati, fattorie e fabbriche, non dovresti aspettarti alcun progresso. In questo contesto, è anche importante che tutti gli edifici siano collegati da una viabilità ben progettata, in quanto le merci e i materiali si spostano fisicamente tra i siti di estrazione, le officine e i magazzini.

C'è molto di cui tenere traccia, ma l'interfaccia funziona perfettamente e, anche se sono passati tre mesi dall'ultima volta che ho provato a fare il governatore romano, non ho problemi a trovare le funzioni pertinenti. Come ho evidenziato anche nella mia prima anteprima, mi piace molto come le filiere produttive siano raggruppate in base alla loro produzione e queste a loro volta siano collegate direttamente alle esigenze dei cittadini. Anche graficamente, il gioco impressiona. Albione è più desolata e aspra del soleggiato Lazio, ma ha anche la sua bellezza, soprattutto quando il sole è basso e proietta raggi rossi sull'acqua piatta della palude.

Al momento del lancio, i giocatori potranno affrontare sia il Lazio (Italia) che Albione (Inghilterra), e una provincia basata sull'Egitto è prevista come DLC. "E potremmo non finire qui", afferma il direttore del gioco Jan Dungel mentre elenca le location del gioco. Considerando che Anno 117: Pax Romana è ambientato nell'età dell'oro romana, dove l'impero si estende dalla Spagna a ovest fino a parti della moderna Turchia a est, le possibilità sono molte. Per ora, tuttavia, non vediamo l'ora che il gioco esca il 13 novembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.