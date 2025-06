Apex Legends I Campionati Global Series rimarranno in Giappone almeno fino al 2028

HQ

Respawn e EA stanno ottenendo un vantaggio sui piani futuri per il competitivo Apex Legends, poiché la coppia ha ora deciso di firmare un lungo accordo con la città di Sapporo, in Giappone, per riportare il Apex Legends Global Series Championship in città per i suoi tornei del 2026 e del 2027.

Sì, dopo un evento Year 4 molto popolare che ha costituito il torneo principale nella stagione 2025, è stato firmato un accordo per garantire che gli eventi Year 5 (2026) e Year 6 (2027) si svolgano anche in Giappone e nella stessa città.

Le date esatte dei prossimi tornei devono ancora essere annunciate, poiché sappiamo solo che il torneo del 2026 si svolgerà a gennaio 2026 e quello del 2027 si svolgerà nell'inverno 2027 (probabilmente a gennaio o febbraio). La sede sembrerà rimanere come Daiwa House Premist Dome.

Parlando del motivo per cui la ALGS voleva impegnarsi in Giappone, ci è stato detto: "La passione della nostra fanbase giapponese e il supporto della comunità globale Apex Legends hanno creato un'atmosfera che non aveva eguali. Con più di 34.000 fan presenti, un'esibizione di SiM e altro ancora, ha davvero stabilito un nuovo standard perApex Legends gli eSport".