Assassin's Creed: Black Flag Resynced giocatore loda l'esplorazione subacquea, ma si scopre che la squadra dietro la squadra viene licenziata

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato un successo fin dall'inizio per Ubisoft. Dal lancio, il gioco ha già venduto 2 milioni di copie e, nonostante alcune critiche sull'inclusione delle microtransazioni, i giocatori stanno apprezzando in gran parte l'esperienza di pirata rifatta.

Tuttavia, se speravi che tutte le meccaniche viste in Assassin's Creed: Black Flag Resynced si rivelassero una parte importante del futuro della serie, forse dovresti ripensarci. Dopo aver visto qualche lode per l'esplorazione subacquea e la tecnologia avanzata mostrata quando si immerge sotto la superficie nel gioco, uno sviluppatore ha detto che il team dietro il gioco sta affrontando enormi licenziamenti.

"Ubisoft Barcelona ha fatto tutti i livelli subacquei. E proprio quella squadra viene licenziata proprio ora perché Ubisoft pensa che sia ciò che meritiamo," ha scritto l'animatore tecnico e di gameplay di Ubisoft Barcelona Manel Cota.

Sapevamo già da tempo che i licenziamenti stavano colpendo Ubisoft Barcelona, con scioperi parziali previsti per protestare. Tuttavia, vedere chiaramente come una squadra che ha lavorato su una delle parti migliori di un gioco ben accolto stia perdendo il proprio lavoro mostra il triste stato dell'industria in cui ci troviamo spesso oggi. Inoltre, non ispira fiducia nel futuro dei giochi Assassin's Creed che potranno offrire esplorazione subacquea come fa Black Flag Resynced.