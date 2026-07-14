Assassin's Creed: Black Flag Resynced's Explorer Outfit è stato trovato, ecco dove trovarlo

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Per celebrare l'arrivo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un gioco che ha venduto due milioni di copie il giorno del lancio e ha aiutato la più ampia serie Assassin's Creed a superare i 250 milioni di vendite, Ubisoft ha mandato i giocatori a caccia del tesoro, chiedendo loro di risolvere enigmi della comunità per trovare oggetti nascosti.

Questi enigmi sono una vera sfida da risolvere, ma alcuni fan più devoti hanno accettato la sfida e hanno superato il compito davanti a sé. Un esempio è l'utente di Reddit, Holliday, che si è rifugiata sul subreddit ACBFResynced per rivelare la posizione di uno dei forzieri e come includa l'Outfit Explorer.

Per chi non lo sapesse, si pensava che l'equipaggiamento Explorer fosse stato tagliato da Resynced, poiché mancava dalle altre opzioni cosmetiche. Chiaramente questa è stata una scelta intenzionale, dato che Ubisoft permette invece ai giocatori di mettere le mani sull'outfit dirigendosi verso una località molto specifica nei Caraibi.

L'area in questione è una baia nella regione di Chinchorro, il che significa che dovrai progredire abbastanza nella storia per poter accedere alla zona. Una volta fatto, puoi dirigerti verso la piccola area a nord di Corozal alle coordinate della mappa (28, 292). Da qui, dovrai tuffarti nell'oceano e nuotare abbastanza in profondità per trovare un forziere nascosto che contiene il famoso abito.