Astralis aggiorna la squadra Counter-Strike 2 con due nuovi acquisti

L'organizzazione danese degli esports Astralis ha rivelato alcuni cambiamenti che influenzeranno il suo roster Counter-Strike 2. La squadra ha deciso di allontanarsi dalla sua formazione tradizionalmente tutta danese per accogliere due nuove stelle provenienti da Svezia e Lituania.

In vista della prima stagione BLAST Bounty 2026, la squadra ha portato sia Love "phzy" Smidebrant che Gytis "ryu" Glušauskas, per unirsi al team più ampio e sperare aiutarla a salire nella classifica mondiale di CS2, conquistando qualche trofeo lungo il percorso.

Per quanto riguarda il motivo per cui questi due sono stati ingaggiati da Astralis, il CEO Jonas Gundersen ha dichiarato: "Sono giocatori che riteniamo si adattino molto bene a ciò che stiamo costruendo. Oltre a essere giocatori forti, portano nuova energia alla squadra e sono giocatori che possono adattarsi immediatamente allo stile di gioco che vogliamo implementare, insieme all'allenatore e al nostro leader in partita."

Gundersen osserva anche che queste acquisizioni rappresentano cambiamenti nella futura configurazione di Astralis, che "andrà un po' più veloce e sarà un po' più divertente da seguire—e da seguire."

Questi due si uniranno a Rasmus "HooXi" Nielsen, Jakob "jabbi" Nygaard e Victor "Staehr" Staehr nel roster principale Astralis ' per BLAST Bounty quando inizierà il 12 gennaio.