Astralis chiude la filiale Talent nell'ambito delle misure di razionalizzazione dei costi

L'organizzazione danese di eSport Astralis utilizza da tempo un programma di sviluppo dei talenti per identificare e quindi migliorare le giovani stelle emergenti che mostrano il maggior potenziale negli eSport in cui gareggiano. Conosciuta come Astralis Talent, questa filiale ha operato per quattro anni, ma non continuerà per un quinto.

In un post su X, Astralis osserva che sta chiudendo Talent come parte delle misure di razionalizzazione dei costi. Il team osserva che intende continuare a osservare da vicino la scena degli eSport danesi per identificare potenziali talenti, ma non eseguirà più questo programma di sviluppo per aiutare a migliorare e perfezionare le stelle nascenti.

In particolare, Astralis afferma: "Nei nostri continui sforzi per semplificare l'organizzazione e garantire un'attività sana, siamo spiacenti di annunciare che interromperemo le operazioni di Astralis Talent.

"Far parte dell'ecosistema danese per lo sviluppo dei talenti è stata una priorità e vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti negli ultimi 4 anni, tra cui giocatori, allenatori, staff, concorrenti, organizzatori di tornei e colleghi.

"Continueremo a seguire da vicino la scena dei talenti danesi e auguriamo a tutti coloro che lavorano con i giovani fantastici giocatori tutto il meglio per il futuro".

