Astralis mette in panchina CadiaN e lo sostituisce con HooXi

L'Astralis danese sta apportando una manciata di modifiche in vista dei prossimi eventi dellaCounter-Strike 2 stagione competitiva. L'organizzazione ha deciso di mettere in panchina una delle sue stelle veterane e di sostituirlo con un talento di un'organizzazione rivale, il tutto apportando anche cambiamenti alla gestione e allo staff.

Sul fronte dei giocatori, è Casper "cadiaN" Møller che è stato messo in panchina con l'intenzione di sostituirlo con l'exG2 Esports giocatore Rasmus "HooXi" Nielsen. Astralis osserva che HooXi assumerà anche i compiti di leader di gioco di CadiaN, fungendo da sostituto per l'evento PGL Astana 2025 previsto per due settimane.

Per quanto riguarda il motivo per cui è stato apportato questo cambiamento, il CEO di Astralis, Jakob Hansen, ha dichiarato: "Casper "cadiaN" Møller è stato messo in panchina e lo ringraziamo per il suo tempo e i suoi sforzi in Astralis. Casper ha dimostrato di essere un vero professionista, tuttavia, alla fine, né lui né la squadra sono riusciti a raggiungere il livello di gioco che tutti avevamo sperato. Auguriamo a Casper tutto il meglio per il futuro".

Per quanto riguarda i cambiamenti di gestione, anche il direttore sportivo Kasper Straube è stato licenziato, con Hansen che ha commentato anche questo aggiungendo: "È stato dedicato, professionale e fedele ad Astralis per tutto il suo tempo qui. Voglio ringraziare Kasper per il suo duro lavoro con la squadra e l'organizzazione, e gli auguro il meglio per il futuro".

È chiaro che Astralis ha grandi ambizioni di tornare in cima alla CS2 poiché Hansen ha anche affermato che entrambi i cambiamenti stanno avvenendo "come conseguenza dei nostri risultati poco brillanti, culminati nella mancata qualificazione al Major".