Atlanta Faze si assicura l'ultimo Major della Call of Duty League della stagione, il tabellone del weekend di campionato è bloccato

Può sembrare presto per la fine della stagione 2025 Call of Duty League, ma questo sta accadendo perché la stagione è iniziata originariamente nel dicembre 2024. Durante il fine settimana, è avvenuta la quarta e ultimaMajor, il che significa che ora tutti gli occhi sono puntati sullaChampionship Weekend che si svolgerà alla fine di giugno.

Prima di parlare di quell'evento e del tabellone che è stato bloccato, vale la pena parlare di Major IV, che è accaduto a DreamHack Dallas. Dopo un intenso periodo di qualificazione e un frenetico fine settimana di azione, il Atlanta Faze è tornato in cima alla montagna dopo aver superato il Miami Heretics in una finale dominante per 3-1. Ciò significa che il Faze termina la stagione al secondo posto, dietro al Los Angeles Thieves (rispettivamente 505 e 540 punti).

Con l'evento finale risolto, il tabellone Championship Weekend è stato confermato, con quattro squadre che non si sono qualificate per l'evento a causa della mancanza dei punti richiesti. Sono Minnesota Rokkr, Cloud9 New York, Los Angeles Guerrillas M8 e Vegas Falcons. Le altre otto squadre sono state teste di serie come segue:



Ladri di Los Angeles contro Boston Breach



Vancouver Surge contro Miami Heretics



Atlanta Faze contro OpTic Texas



Toronto Ultra contro Carolina Royal Ravens



Il Championship Weekend si verifica tra il 26 e il 29 giugno e puoi vedere la parentesi completa qui sotto.