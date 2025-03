Atlanta Faze vince il Major II della Call of Duty League e diventa campione Major consecutivo

HQ

Il Atlanta Faze è diventato un vero problema per la maggior parte delle squadre del Call of Duty League durante la stagione regolare. Nel corso degli anni, questa squadra ha dimostrato di essere praticamente la migliore interprete della stagione regolare, qualcosa che è riuscita a tradurre in un successo nel Campionato del Mondo solo una volta. Tuttavia, questo sarà sicuramente l'obiettivo per la stagione 2025, su cui il Faze ha attualmente una stretta soffocante.

Lo scorso fine settimana, i Faze hanno rivendicato ancora una volta il trono dopo aver sconfitto i Vancouver Surge nelle finali Major II e aver vinto due volte Major lungo la strada. Questo risultato significa che i Faze hanno già vinto metà dei Majors in questa stagione, poiché ne rimangono solo due, e supponendo che la squadra non abbia un crollo catastrofico, possiamo ora quasi certamente presumere che faranno parte del prossimo Campionato del Mondo, dato che hanno il maggior numero di punti in campionato con un ampio margine (330 in totale, che è 60 in più rispetto al Los Angeles Thieves al secondo posto, e 235 di vantaggio sul nono posto Cloud9 New York, con il nono e inferiore spesso assente al Campionato del Mondo).

Il prossimo appuntamento per il Faze sarà Major III, che inizierà le sue qualificazioni tra un paio di settimane, il 4 aprile, prima che l'evento principale si svolga alla fine di quel mese. Pensi che i Faze diventeranno campioni consecutivi Major in quell'evento?