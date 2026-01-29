Audio-Technica ATH-M50x Cuffie da DJ

Le cuffie Audio-Technica ATH-M50x rappresentano da tempo la gamma entry-level del prestigioso produttore giapponese per DJ, dall'uso amatoriale e domestico ai casi professionali. In altre parole, queste cuffie vengono vendute al pubblico a un prezzo molto competitivo di circa £130 e sono descritte dall'azienda stessa come "le nostre cuffie per studio, gaming e uso quotidiano", e quindi non si avvicinano alle gamme di monitoraggio di fascia alta di Audio-Technica (fino a €3.000) né mirano a inserirsi tra le cuffie più popolari dedicate al corpo e all'anima dei DJ professionisti, prezzo pari a €300 (la Pioneer HDJ-X10 e compagnia).

E proprio perché si trovano sul confine, possono trovare un punto giusto per molti.

Con il recente annuncio dell'edizione limitata Audio-Technica ATH-M50xENSO, e anche se gli originali hanno già qualche anno, siamo riusciti a metterli alla prova. Così, ho passato un mese ad ascoltare musica e a giocare ai videogiochi, ma soprattutto a fare il DJ per circa 20-30 ore, con questi compagni circumaurali.

Le ATH-M50x soddisfano le prime tre condizioni che ho impostato per le cuffie pensate per il mixaggio senza sforzo. Prima di tutto: sono leggere (285 grammi per unità senza cavi; secondo me, non dovrebbero superare i 300 g). Secondo: sono flessibili e resistenti (anche se non li ho trattati troppo male, i loro cuscinetti per le orecchie, che sono intercambiabili, stanno resistendo bene per ora senza deteriorarsi, e le loro coppette si possono piegare facilmente al 90º, anche se non in modo fluido, il che è ideale se fai il DJ con monitor senza un orecchio). Terzo: i loro cavi sono resistenti (e dico 'cavi' perché, per fortuna, sono disponibili con non meno di tre cavi di qualità: il tipico cavo da 1,2 metri, un cavo alternativo da 3 metri e un altro cavo a spirale che varia tra le due lunghezze, tutti con un blocco di sicurezza sull'unità). Perché dovrei volere un cavo da tre metri? Quasi tutti i DJ si pongono questa domanda senza ricevere risposte, data la loro solita distanza dal mixer o dal controller, ma nel caso degli amanti della musica o dei produttori di studio, quei tre metri possono essere utili per raggiungere le sorgenti.

Annuncio pubblicitario:



Da non perdere: Recensione degli altoparlanti monitor Pioneer DJ DM-40D-BT-W



Detto ciò, e prima di entrare nel profondo del suono, e probabilmente giustificato dal prezzo, i materiali esterni (plastiche di base) non lasciano una buona impressione all'occhio o al tatto, nonostante quanto bene si siano comportati per me in questo periodo relativamente breve. Detto questo, mi aspetto che i cuscinetti e la fascia si crepino e si deteriorino in pochi mesi. E una lamentela molto personale sul comfort, che non so se molti altri abbiano sperimentato: la fascia scivola in avanti, almeno sul mio cranio fortunatamente ben popolato. E se sei come me, che annuisce al ritmo e scuote la testa più in modo evidente quando arriva una parte particolarmente difficile o energica, ti consiglio di provarli in negozio prima di comprarli, perché non vuoi che scivoli sugli occhi, salti un mix o, peggio ancora, Cadi sulla tua attrezzatura.

Il Audio-Technica ATH-M50x viene fornito con una comoda tasca da trasporto in finta pelle... E tre cavi!

Questo non significa che non siano a loro agio, anzi, il contrario. Abituato alle cuffie con cancellazione attiva del rumore, come le JBL Tour One M3 o la mia vecchia Sony WH-1000XM3, trovo molto piacevoli sia la loro leggerezza che il modo in cui si appoggiano sulla testa, e anche che, secondo me, non esercitano troppa pressione dalla fascia e dalle cuffie, abbracciando delicatamente la testa. Tuttavia, nonostante non abbiano elettronica o batterie aggiuntive, possono scaldarsi un po' dopo le prime due ore.

Annuncio pubblicitario:

Ultimo ma non meno importante, suonano piuttosto bene per il loro prezzo. A dire il vero, troverai risultati migliori sia da Audio-Technica stessa (come il lusso dell'open ATH-ADX7000 e dei suoi cugini, che ti faranno piangere) sia dalla concorrenza, ma raramente a questo prezzo. Sono buone come "le mie prime cuffie da studio" e anche altamente raccomandate come cuffie da DJ, purché non sia la tua professione quotidiana o settimanale in un club. Perché? Perché la loro chiarezza è sopra la media, perché si separano abbastanza bene (essenziale per orientarsi nei mix) e perché, sebbene siano in parte colorati con bassi puliti ma non esagerati (contrariamente al leggendario Sennheiser HD 25) e alti un po' irregolari, non uccidono completamente i medi e le voci. La loro risposta in frequenza, tuttavia, è tra 15 e 28.000 Hz, che è un po' limitata.

Per tutti questi motivi, ormai saprai se fanno per te. Le cuffie Audio-Technica ATH-M50x sono ancora un'ottima opzione entry level per DJ (non dovresti provare nulla di più basso) o per produzioni su piccola scala/amatoriali. Comodi, chiari, pratici, perfettamente costruiti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I Audio-Technica ATH-M50x si piegano e ruotano di 90° su due assi per adattarsi a tutte le tecniche e gli stili.

Un'opzione decente per i cosiddetti "DJ casalinghi".