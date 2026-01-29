Audio-Technica ATH-M50x Cuffie da DJ
Queste cuffie leggere e flessibili del marchio giapponese nascondono più di quanto sembri.
Le cuffie Audio-Technica ATH-M50x rappresentano da tempo la gamma entry-level del prestigioso produttore giapponese per DJ, dall'uso amatoriale e domestico ai casi professionali. In altre parole, queste cuffie vengono vendute al pubblico a un prezzo molto competitivo di circa £130 e sono descritte dall'azienda stessa come "le nostre cuffie per studio, gaming e uso quotidiano", e quindi non si avvicinano alle gamme di monitoraggio di fascia alta di Audio-Technica (fino a €3.000) né mirano a inserirsi tra le cuffie più popolari dedicate al corpo e all'anima dei DJ professionisti, prezzo pari a €300 (la Pioneer HDJ-X10 e compagnia).
E proprio perché si trovano sul confine, possono trovare un punto giusto per molti.
Con il recente annuncio dell'edizione limitata Audio-Technica ATH-M50xENSO, e anche se gli originali hanno già qualche anno, siamo riusciti a metterli alla prova. Così, ho passato un mese ad ascoltare musica e a giocare ai videogiochi, ma soprattutto a fare il DJ per circa 20-30 ore, con questi compagni circumaurali.
Le ATH-M50x soddisfano le prime tre condizioni che ho impostato per le cuffie pensate per il mixaggio senza sforzo. Prima di tutto: sono leggere (285 grammi per unità senza cavi; secondo me, non dovrebbero superare i 300 g). Secondo: sono flessibili e resistenti (anche se non li ho trattati troppo male, i loro cuscinetti per le orecchie, che sono intercambiabili, stanno resistendo bene per ora senza deteriorarsi, e le loro coppette si possono piegare facilmente al 90º, anche se non in modo fluido, il che è ideale se fai il DJ con monitor senza un orecchio). Terzo: i loro cavi sono resistenti (e dico 'cavi' perché, per fortuna, sono disponibili con non meno di tre cavi di qualità: il tipico cavo da 1,2 metri, un cavo alternativo da 3 metri e un altro cavo a spirale che varia tra le due lunghezze, tutti con un blocco di sicurezza sull'unità). Perché dovrei volere un cavo da tre metri? Quasi tutti i DJ si pongono questa domanda senza ricevere risposte, data la loro solita distanza dal mixer o dal controller, ma nel caso degli amanti della musica o dei produttori di studio, quei tre metri possono essere utili per raggiungere le sorgenti.
Detto ciò, e prima di entrare nel profondo del suono, e probabilmente giustificato dal prezzo, i materiali esterni (plastiche di base) non lasciano una buona impressione all'occhio o al tatto, nonostante quanto bene si siano comportati per me in questo periodo relativamente breve. Detto questo, mi aspetto che i cuscinetti e la fascia si crepino e si deteriorino in pochi mesi. E una lamentela molto personale sul comfort, che non so se molti altri abbiano sperimentato: la fascia scivola in avanti, almeno sul mio cranio fortunatamente ben popolato. E se sei come me, che annuisce al ritmo e scuote la testa più in modo evidente quando arriva una parte particolarmente difficile o energica, ti consiglio di provarli in negozio prima di comprarli, perché non vuoi che scivoli sugli occhi, salti un mix o, peggio ancora, Cadi sulla tua attrezzatura.
Questo non significa che non siano a loro agio, anzi, il contrario. Abituato alle cuffie con cancellazione attiva del rumore, come le JBL Tour One M3 o la mia vecchia Sony WH-1000XM3, trovo molto piacevoli sia la loro leggerezza che il modo in cui si appoggiano sulla testa, e anche che, secondo me, non esercitano troppa pressione dalla fascia e dalle cuffie, abbracciando delicatamente la testa. Tuttavia, nonostante non abbiano elettronica o batterie aggiuntive, possono scaldarsi un po' dopo le prime due ore.
Ultimo ma non meno importante, suonano piuttosto bene per il loro prezzo. A dire il vero, troverai risultati migliori sia da Audio-Technica stessa (come il lusso dell'open ATH-ADX7000 e dei suoi cugini, che ti faranno piangere) sia dalla concorrenza, ma raramente a questo prezzo. Sono buone come "le mie prime cuffie da studio" e anche altamente raccomandate come cuffie da DJ, purché non sia la tua professione quotidiana o settimanale in un club. Perché? Perché la loro chiarezza è sopra la media, perché si separano abbastanza bene (essenziale per orientarsi nei mix) e perché, sebbene siano in parte colorati con bassi puliti ma non esagerati (contrariamente al leggendario Sennheiser HD 25) e alti un po' irregolari, non uccidono completamente i medi e le voci. La loro risposta in frequenza, tuttavia, è tra 15 e 28.000 Hz, che è un po' limitata.
Per tutti questi motivi, ormai saprai se fanno per te. Le cuffie Audio-Technica ATH-M50x sono ancora un'ottima opzione entry level per DJ (non dovresti provare nulla di più basso) o per produzioni su piccola scala/amatoriali. Comodi, chiari, pratici, perfettamente costruiti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
