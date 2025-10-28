Le Audio-Technica ATH-ADX7000 sono le cuffie più lussuose del marchio giapponese fino ad oggi

HQ

L'ingegneria delle cuffie ha sempre continuato ad evolversi, ma lo ha fatto ancora di più nell'ultimo decennio con l'ascesa di nuove tecnologie wireless e di cancellazione del rumore. Il veterano produttore giapponese Audio-Technica, tuttavia, ha appena presentato i suoi due ultimi modelli in entrambi gli estremi della gamma degli amanti della musica, puntando su ciò che sanno fare meglio: il puro design tradizionale.

Entrambi cablati, entrambi concentrati sul suono che producono, solo con scopi diversi e qualità costruttiva.

Per gli audiofili, l'ATH-ADX5000 stellare potrebbe non essere più sufficiente. Audio-Technica presenta ora le ATH-ADX7000, le loro cuffie top di gamma. Con un design True Open-Air per controllare il flusso d'aria con l'obiettivo di ridurre la risonanza, la pressione e l'affaticamento e sfoggiando la tecnologia HXDT (High-Concentricity X Dynamic Transducer) insieme a driver ad alta precisione, la nuova ammiraglia mira a produrre il suono più naturale di sempre.

L'ATH-ADX7000 di Audio-Technica potrebbe costarti un po' di risparmio, ma dovrai risparmiarne un po' di più se vuoi riporli in questa bellissima custodia di lusso.

Per l'audio personale, il monitoraggio in studio e l'uso da DJ, il marchio celebra anche l'ATH-M50x decennale con il rilascio dell'ENSO Limited Edition. Saranno vendute solo 5.000 unità dell'Audio-Technica ATH-M50xENSO, che viene fornito con un esclusivo rivestimento nero e motivi a inchiostro sumi per distinguere ulteriormente il già noto e amato modello originale, che veniva fornito con driver da 45 mm e telefoni pieghevoli a 90º.

Per DJ e altri usi hardcore, gli Audio-Technica ATH-M50xENSO sono abbastanza flessibili.

Ora, a parte lo scopo del suono, la colorazione e la qualità, arriva la grande differenza, poiché l'Audio-Technica ATH-ADX7000 appena rilasciato a un prezzo consigliato di 3.499 €, mentre l'Audio-Technica ATH-M50xENSO Limited Edition sarà venduto molto presto a un prezzo consigliato di 199 €.

