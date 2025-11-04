Aurora Gaming incoronata vincitrice al PGL Masters di Bucarest 2025

HQ

Potresti essertelo perso durante il fine settimana a causa dell'immenso numero di tornei che si stavano svolgendo, ma alcune delle migliori Counter-Strike 2 squadre di tutto il mondo sono tornate nella città rumena di Bucarest per sfidarsi in un evento su scala ridotta considerato come un PGL Masters.

In totale, 16 squadre si sono qualificate per il torneo e di queste 16, quella che è salita in cima per alzare il trofeo e tornare a casa con $ 200.000 di premio in denaro ha finito per essere Aurora Gaming. La finalissima ha visto contrapposti Aurora contro Legacy, dove dopo un set teso e ricco di azione che è andato alla distanza, Aurora ha vinto 3-2.

Per quanto riguarda il futuro della squadra, gareggerà al StarLadder Budapest Major 2025 in Ungheria tra il 24 novembre e il 14 dicembre, che sarà anche uno degli ultimi grandi eventi della stagione agonistica.