Baldur's Gate III dice che i giochi per giocatore singolo non sono morti, devono solo essere buoni

HQ

È di nuovo quel periodo dell'anno, secondo Swen Vincke, in cui i giochi per giocatore singolo vengono nuovamente messi in discussione. Da anni ormai, sembra che ci sia un dibattito che salta fuori di tanto in tanto sul futuro dei giochi per giocatore singolo.

Secondo il direttore di Baldur's Gate III, ha sentito parlare di figure importanti all'interno dell'industria dei giochi sul fatto che i giochi per giocatore singolo non abbiano un futuro, in particolare i grandi giochi per giocatore singolo. Essendo uno dei protagonisti di una delle migliori esperienze per giocatore singolo degli ultimi anni (la modalità cooperativa è inclusa ma non obbligatoria), Vincke ovviamente non è d'accordo con questo sentimento.

"Di nuovo quel periodo dell'anno in cui i grandi giochi per giocatore singolo vengono dichiarati morti. Usa la tua immaginazione. Non lo sono. Devono solo essere bravi", ha scritto Vincke. "Il problema è che questo tipo di atteggiamento ha delle conseguenze. Perché prima che tu te ne accorga diventa un mantra. Quindi questo sono solo io che cerco di dare un contrappeso. Penso che i buoni giochi per giocatore singolo continueranno ad andare bene come hanno sempre fatto. Devono solo essere bravi e innovare abbastanza".

Già quest'anno abbiamo visto Kingdom Come: Deliverance II realizzare grandi cose e, dato che l'anno ha ancora molti giochi per giocatore singolo molto attesi in arrivo, immaginiamo che ci saranno altre storie di successo in arrivo.

L'opinione di Vincke suona positiva per i giochi per giocatore singolo, ma nell'era moderna dei videogiochi, sia i giochi per giocatore singolo che quelli multiplayer non possono cavarsela semplicemente per il fatto di essere buoni. Ci sono grandi giochi che possono ancora vedere uno studio chiuso, e quindi non è sempre il caso che un titolo per giocatore singolo fallisca perché non era abbastanza buono. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire a persone importanti del settore di credere nel single player.