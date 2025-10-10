Battlefield 6 Guida: dove trovare tutti i 30 oggetti da collezione della campagna

HQ

Mentre molti di voi probabilmente salteranno il Battlefield 6 Campaign a favore di saltare direttamente nel Multiplayer online, alcuni potrebbero avventurarsi nella sezione per giocatore singolo per sperimentare la narrazione e spuntare alcune sfide che premiano chicche da utilizzare altrove in Battlefield 6. A tal fine, se hai visto la menzione di 30 disponibili Collectibles e ti stai chiedendo che aspetto abbiano e dove trovarli nelle nove missioni, abbiamo quello che fa per te.

Abbiamo setacciato le varie missioni per localizzarle tutte e 30 Collectibles e, per quanto riguarda dove puoi trovarle, puoi vedere la posizione di ciascuna di seguito.

Missione 1 - Sempre fedele (3 oggetti da collezione)

Il primo è facile da individuare. Dopo la sequenza della jeep, quando ti colleghi con la squadra di cecchini, troverai la piastrina da collezione su una cassa nel deposito di munizioni.

Questo secondo è uno dei più facili da perdere dell'intera storia. Quando entri nell'edificio del server e hai appena posizionato la seconda carica C4 sul pilastro, prima di risalire la corda di discesa in corda doppia, guarda uno dei pilastri nella stanza vicino alla finestra per trovare una bacheca di sughero con un coltello infilato in essa. Questo è l'oggetto da collezione.

L'ultimo oggetto da collezione è poco dopo il secondo. Risalire la corda di discesa in corda doppia e svoltare subito a sinistra. È di fronte a te accanto a un refrigeratore arancione brillante.

Missione 2 - La roccia (3 oggetti da collezione)

All'inizio della missione, dopo essere atterrato dal salto dell'alone, girati immediatamente e trova l'oggetto da collezione a terra vicino al muro.

Il secondo è facile da individuare e identificare in quanto si trova nel museo militare sotterraneo. Mentre ti stai avvicinando alla fine di questa posizione, prima del deposito di munizioni Pax Armata, trova un display finale che include un manichino che lavora a una scrivania radio. L'oggetto da collezione è sulla scrivania.

Infine, verso la fine della missione, mentre stai lavorando alla distruzione della seconda postazione di cannoni, nell'area in cui arriva un elicottero per consegnare Pax Aramata rinforzi, vedrai un container pieno di munizioni e armi. L'oggetto da collezione è in questo contenitore.

Missione 3 - Operazione Gladius (3 oggetti da collezione)

Una volta conclusa la sequenza del veicolo e uscito dal veicolo corazzato, ti verrà assegnato il compito di distruggere le postazioni anticarro. Quello inferiore, più vicino a dove atterri, ha un mucchio di munizioni e casse di armi dietro di esso. L'oggetto da collezione si trova su una di queste casse.

Una volta che hai finito di accompagnare il veicolo corazzato e stai premendo per raggiungere una posizione di sorveglianza, mentre ti avventuri attraverso gli edifici alla fine ti imbatterai in una terrazza sul tetto con alcuni pezzi di attrezzatura da giardinaggio. L'oggetto da collezione è sul banco di lavoro in quest'area.

Infine, quando entri nel municipio e stai fissando la scala che porta al primo piano, sulla tua sinistra c'è una porta chiusa. In questa stanza c'è un poster che viene infilzato al muro con un coltello, che è il tuo nono oggetto da collezione.

Missione 4 - Raid notturno (4 oggetti da collezione)

Non temere, non ti sei perso nulla. Devi completare una buona parte di questa missione prima che appaia il primo oggetto da collezione. Quando sei nella villa in cui si trova l'obiettivo, proprio come raggiungi il primo piano dopo aver salito le scale, continua a guardare avanti dopo aver salito le scale e segui il muro alla tua sinistra fino in fondo fino a raggiungere una stanza chiusa a chiave. Apri la porta, elimina i nemici e trova alcune piastrine nel bagno privato.

Dopo essere fuggito dalla villa e essersi tuffato nei vicoli del Cairo, quando l'elicottero inizia a fare le sue corse vedendoti tuffarti in piccoli negozi, questo oggetto da collezione si trova nel cortile che segue direttamente. Dovresti essere in grado di vedere le Piramidi di Giza sullo sfondo e, in tal caso, l'oggetto da collezione sarà su un tavolo alla tua destra vicino alla direzione verso cui procederà la tua squadra.

Subito dopo che il tuo camion di estrazione originale è stato distrutto, ti dirigerai ancora una volta verso le stradine secondarie del Cairo, ed è qui che troverai il terzo oggetto da collezione. Il principale indicatore visivo sono le grucce che si trovano all'esterno di questo negozio, poiché si trova all'interno di un negozio sul bancone.

Finalmente, uno facile da afferrare. Durante lo scontro a fuoco finale, quando ti viene chiesto di afferrare un lanciatore da un deposito di munizioni, l'oggetto da collezione è nella stanza mentre entri immediatamente alla tua sinistra. È un altro coltello conficcato nel muro, quindi può essere semplice trascurarlo.

Missione 5 - No Sleep (3 oggetti da collezione)

Facile da iniziare. Quando entri nel contenitore del briefing all'inizio della missione, l'oggetto da collezione si trova sulla sinistra mentre entri nella stanza.

Un altro facile. Nella stanza della guerra di Kincaid nella casa a schiera di New York, vedrai l'oggetto da collezione sulla parete più lontana fino a dove entri. Dovresti notare l'effetto flash da collezione durante la scena di dialogo.

Infine, un altro facile da afferrare. Dopo l'incidente nel tunnel del treno, vedrai un container aperto prima di dirigerti verso il cantiere. L'oggetto da collezione è in questo contenitore.

Missione 6 - Montagne in movimento (4 oggetti da collezione)

Una volta incontrato il Presidente e al sicuro nella caserma dei pompieri, attendi che il leader del mondo libero finisca di parlare e prima di salire le scale, dirigiti verso il lato opposto della stazione (sullo stesso piano) e trova la cucina. Le piastrine da collezione si trovano sul piano di lavoro.

Successivamente, nel parco aperto mentre dai la caccia agli operatori di droni, mentre ti avvicini al secondo operatore - prima che il camion ti tenda un'imboscata in strada - assicurati di guardare nell'edificio dei container che si affaccia sul cantiere. L'oggetto da collezione si trova all'interno e sul pavimento dell'edificio.

Dopo l'incidente nel tunnel del treno, una volta raggiunta la parte aperta e ben illuminata della metropolitana dove Kincaid ti sta attivamente prendendo in giro da lontano, troverai l'oggetto da collezione su uno scaffale nella parte vicina a sinistra della stanza, dalla prospettiva di dove entri dopo aver attraversato i tunnel.

Infine, mentre ti stai avvicinando al ricongiungimento con Carter e il Presidente e stai lavorando per le strade con il ponte sopra di te e il parco che si affaccia sul fiume, dirigiti in questa zona lussureggiante per trovare un soldato morto su uno dei sentieri lastricati. Ci sarà una piastrina da collezione sul corpo del soldato.

Missione 7 - Guardia del Nilo (2 oggetti da collezione)

Dopo essere usciti dal carro armato e aver attraversato il primo edificio, prima di entrare nel secondo, gira a destra nel cortile per trovare l'oggetto da collezione a terra vicino al mucchio di spazzatura.

Infine, molto vicino al primo oggetto da collezione, il secondo si trova nel secondo cortile, dove scoppia lo scontro a fuoco. Entrando in questo cortile, guarda alla tua destra e dirigiti dritto verso gli edifici sul lato opposto. In uno degli edifici, su una parete di distanza, c'è un coltello incastrato nell'intonaco. Questo è l'oggetto da collezione.

Missione 8 - Operazione Ember Strike (4 oggetti da collezione)

Il primo si trova nell'area in cui inizi questa missione. Elimina i nemici con il drone, prendi un quad e procedi a guidare nella valle (prima di raggiungere il forte) fino a trovare un villaggio decimato. L'oggetto da collezione si trova nell'edificio più grande di questo terreno.

Forse l'oggetto da collezione più difficile da trovare nell'intero gioco. Nell'area aperta con i tre siti che devono essere distrutti, l'oggetto da collezione si trova in un piccolo edificio in un piccolo villaggio abitato da Pax Armata soldati. È più vicino al sito B e dall'altra parte del fiume rispetto al sito A, da qualche parte nel mezzo dell'area più ampia, e saprai se sei nel posto giusto perché l'ingresso dell'edificio con l'oggetto da collezione ha il forte sullo sfondo.

Uno molto più facile da individuare. Dopo aver attraversato la raffineria e quando il cecchino tende un'imboscata alla squadra e fa impazzire Lopez, dirigiti semplicemente verso il nido del cecchino e trova l'oggetto da collezione a terra.

Un altro semplice da afferrare. Dopo aver distrutto il quarto sito, dopo aver attraversato la diga per la prima volta, sali sulla collina per trovare un paio di quad. L'oggetto da collezione si trova su una cassa di armi che si affaccia sulla diga.

Missione 9 - Sempre avanti (4 oggetti da collezione)

Ci siamo quasi! All'inizio della missione, dopo aver ripulito l'accampamento Pax Aramata e prima di salire sulla collina per iniziare l'assalto principale alla base più grande, assicurati di fare un salto nel piccolo hangar vicino all'uscita, dove sul pavimento vicino a due camion c'è l'oggetto da collezione.

Dopo aver completato gran parte dell'assalto alla base, ti verrà assegnato il compito di distruggere un jet da combattimento particolarmente problematico con un mucchio di lanciamissili a terra. Prima di questo combattimento, avrai attraversato un edificio simile a un hangar, dove all'uscita della sua porta più a sinistra, ci sarà un oggetto da collezione su alcune casse.

Quando raggiungi il primo lanciatore NXC, mentre la squadra sta chiacchierando su come disabilitare il missile ipersonico, assicurati di andare nel retro dell'hangar e trovare l'oggetto da collezione su alcune casse sul retro.

E infine, il 30° dei 30 oggetti da collezione. Congratulazioni per essere arrivato fin qui! Una volta che la scena del missile è stata riprodotta e tu e la tua squadra vi siete tuffati nel bunker di Kincaid per evitare il fallout, immediatamente dopo la chiusura della porta dovreste vedere un lampo su un mucchio di casse con bastoncini luminosi verdi nelle vicinanze. L'oggetto da collezione è nel mezzo di quei bastoncini luminosi.