Bayer Leverkusen eliminato dalla DFB-Pokal da una squadra di terza divisione

La DFB-Pokal, o Coppa di Germania, tiene le semifinali questa settimana. E l'attuale detentore del titolo Bayer Leverkusen, che ha vinto la coppa l'anno scorso per la seconda volta in assoluto dopo 31 anni, è rimasto sbalordito dall'Arminia Bielefeld, una squadra di terza divisione in Germania.

Nella semifinale di martedì, un gol iniziale di Jonathan Tah è stato rapidamente risposto da Marius Worl e Maximilian Grosser, fino al 2-1 nel primo tempo e causando la prima sconfitta di Xabi Alonso in Coppa di Germania.

Arminia Bielefeld gioca in questa stagione 3. Liga, la terza divisione tedesca, dove sono quarti. Con sede a Bielefeld, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il club ha giocato in Bundesliga solo quattro anni fa, ma è retrocesso due volte. Raggiungere la finale per la prima volta nella loro storia è uno dei più grandi successi, oltre a vincere la seconda divisione quattro volte, l'ultima volta nel 2020, guadagnandosi la promozione in Bundesliga.

La seconda semifinale si gioca stasera, mercoledì alle 20.45, tra Stoccarda e Lipsia, quest'ultima vincitrice della coppa per due volte di fila nel 2022 e nel 2023.