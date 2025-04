Big Bird è il campione del Red Bull Kumite 2025

HQ

Il torneo annuale Red Bull Kumite si è concluso ancora una volta. L'evento siStreet Fighter 6 è concluso nel fine settimana dopo aver visto 16 dei migliori giocatori di tutto il mondo accorrere a Parigi per assicurarsi una parte di un montepremi di 50.000 euro. Con la finalissima di ieri, ora conosciamo il vincitore, una persona che per caso sta tornando in cima alla montagna.

Dopo aver vinto Red Bull Kumite nel 2023, Adel "Big Bird" Anouche è stato nominato campione ancora una volta, dopo aver sconfitto "EndingWalker" nel gran finale. La padronanza di Rashid da parte diBig Bird si è rivelata troppo forte per Ryu diEndingWalker, con il risultato che alla fine è andato a favore del primo per ottenere una vittoria per 5-3.

Per quanto riguarda il futuro di Big Bird e della SF6 competitiva, mentre ci avviciniamo all'estate, è quasi tempo per due dei più grandi tornei dell'anno, il Esports World Cup e Evo 2025.