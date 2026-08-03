BLAST Bounty Estate 2026: Mouz è stato incoronato campione dopo aver superato Team Spirit nella finale

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Sebbene gran parte dell'attenzione nel mondo degli esports lo scorso fine settimana si sia concentrata sulla Coppa del Mondo Esports, come spesso accade in estate in generale, c'era un altro grande evento in programma, con la fine del BLAST Bounty Summer 2026.

Dopo la Qualificazione Chiusa della settimana precedente, i principali playoff si sono svolti lo scorso fine settimana e le otto squadre qualificate si sono sfidate e hanno cercato di scrivere i loro nomi nei libri di storia.

Alla fine, sebbene Team Spirit fosse la favorita per vincere l'evento, sia per essere la squadra meglio classificata al mondo sia per il premio più alto, la squadra non riuscì a superare il traguardo, poiché i suoi sforzi furono ostacolati all'ultimo ostacolo da Mouz, che superò Team Spirit nella finale con un punteggio di 3-1.

Questo risultato significa che Mouz torna a casa con 267.000 dollari di premi in denaro, ma si è anche posizionato in una posizione comoda in vista del torneo Counter-Strike 2 EWC, che si terrà dal 12 al 23 agosto e vedrà 32 squadre sfidarsi per una fetta di 2 milioni di dollari.