BLAST Bounty Inverno 2026: FaZe Clan tra le squadre già eliminate

Il primo giorno di BLAST Bounty Winter 2026 è già nei libri. Nel corso della settimana, vedremo gran parte dell'azione accadere, dove il pacchetto di 32 squadre si ridurrà e dimezzarà fino a rimanere solo 16 squadre. Dal 13 al 16 gennaio si giocheranno quattro partite al giorno, in cui quattro squadre saranno confermate per avanzare e quattro saranno eliminate e rimpatriate a casa. Dato che uno di questi giorni è ormai passato, sappiamo già di alcuni knockout e progressioni.

Il 13 gennaio, le quattro partite videro Aurora Gaming sconfiggere HOTU 2-1, Astralis superare Fnatic 2-1, FUT Esports eliminare OG 2-0, e in modo molto sorprendente, Eyeballers sono riusciti a battere FaZe Clan anche in una partita per 2-1. Sì, nel primo giorno di competizione, nella prima competizione della stagione 2026, FaZe Clan è stato eliminato dall'azione e ora deve aspettare IEM Krakow per avere la possibilità di riconquistare parte del suo onore.

Poiché il formato di BLAST Bounty prevede che le squadre con posizioni di serie inferiori scelgono gli avversari, non sapremo il round esatto delle partite degli ottavi di finale finché tutte le partite del Round 32 non saranno completate venerdì, ma almeno conosciamo il calendario delle partite di oggi.

BLAST Bounty Inverno 2026 - Calendario 14 gennaio: