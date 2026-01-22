BLAST Bounty Inverno 2026: I quarti di finale dei playoff sono decisi

HQ

Abbiamo dovuto aspettare qualche giorno che BLAST Bounty Winter 2026 continuasse dopo la fine della sua fase di qualificazione chiusa, ma fortunatamente l'azione riprenderà questo pomeriggio. I playoff stanno per iniziare e tra poche ore si giocheranno i primi due dei quattro quarti di finale, con i secondi due domani.

Gli incontri sono stati confermati ieri sera al Draft Show, dove le squadre con le posizioni più basse hanno potuto scegliere quale squadra con il primo posto preferivano affrontare. A tal fine, abbiamo alcuni grandi incontri, che potete vedere qui sotto insieme agli orari e alle date in cui si svolgeranno.

Quarti di finale dei playoff:



Team Falcons vs. Team Liquid il 22 gennaio alle 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Heroic il 22 gennaio alle 18:00 GMT/19:00 CET



Team Vitality vs. GamerLegion il 22 gennaio alle 15:00 GMT/16:00 CET



Team Spirit vs. Parivision il 22 gennaio alle 18:00 GMT/19:00 CET



Ora è un formato a eliminazione diretta, quindi vinci e progredisci o perdi e torni a casa, con le semifinali che saranno anch'esse classificate da un sistema simile a un draft che sarà presentato dopo la fine dei quarti di finale. Conosceremo un vincitore entro la fine del weekend.