BLAST Bounty Inverno 2026: Le partite dei 32 sono già state decise
Le partite iniziano il 13 gennaio e si svolgono fino al 16.
È quasi ora che inizi il primo grande Counter-Strike 2 torneo dell'anno. L'evento BLAST Bounty Winter 2026 inizia già domani, 13 gennaio, durante il quale vedremo 32 squadre iniziare la loro campagna per sollevare il trofeo e guadagnare un premio in denaro lungo il percorso.
Il formato è organizzato così che, prima che si svolga l'evento principale a otto squadre entro la fine della prossima settimana, ci sia prima una qualificazione chiusa da spuntare, un evento che ridurrà le 32 squadre fino a rimanere solo otto. Questo avviene attraverso due turni di match a eliminazione diretta a eliminazione diretta, dove le squadre devono vincere e vincere di nuovo per essere tra le poche a progredire. Con il round 32 ormai assicurato, ecco le prime partite.
Tutte le partite di finale di finale:
- Furia vs. 9ine
- Team Falcons vs. Ecstatic
- Team Vitality vs. Virtus.pro
- Aurora Gaming vs. HOTU
- Spirito di squadra vs. Sinners Esports
- Team Liquid contro Ninja in pigiama
- Natus Vincere contro Monte
- Astralis vs. Fnatic
- Eroico vs. NRG
- 3DMax vs. Inner Circle Esports
- PaiN Gaming vs. BetBoom Team
- FaZe Clan vs. Eyeballers
- Parivision vs. ENCE
- Compagni Gentili contro M80
- GamerLegion vs. Passion UA
- FUT Esports vs. OG
Chi pensi arriverà fino in fondo?