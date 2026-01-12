Gamereactor

Counter-Strike 2

BLAST Bounty Inverno 2026: Le partite dei 32 sono già state decise

Le partite iniziano il 13 gennaio e si svolgono fino al 16.

È quasi ora che inizi il primo grande Counter-Strike 2 torneo dell'anno. L'evento BLAST Bounty Winter 2026 inizia già domani, 13 gennaio, durante il quale vedremo 32 squadre iniziare la loro campagna per sollevare il trofeo e guadagnare un premio in denaro lungo il percorso.

Il formato è organizzato così che, prima che si svolga l'evento principale a otto squadre entro la fine della prossima settimana, ci sia prima una qualificazione chiusa da spuntare, un evento che ridurrà le 32 squadre fino a rimanere solo otto. Questo avviene attraverso due turni di match a eliminazione diretta a eliminazione diretta, dove le squadre devono vincere e vincere di nuovo per essere tra le poche a progredire. Con il round 32 ormai assicurato, ecco le prime partite.

Tutte le partite di finale di finale:


  • Furia vs. 9ine

  • Team Falcons vs. Ecstatic

  • Team Vitality vs. Virtus.pro

  • Aurora Gaming vs. HOTU

  • Spirito di squadra vs. Sinners Esports

  • Team Liquid contro Ninja in pigiama

  • Natus Vincere contro Monte

  • Astralis vs. Fnatic

  • Eroico vs. NRG

  • 3DMax vs. Inner Circle Esports

  • PaiN Gaming vs. BetBoom Team

  • FaZe Clan vs. Eyeballers

  • Parivision vs. ENCE

  • Compagni Gentili contro M80

  • GamerLegion vs. Passion UA

  • FUT Esports vs. OG

Chi pensi arriverà fino in fondo?

Counter-Strike 2

