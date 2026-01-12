BLAST Bounty Inverno 2026: Le partite dei 32 sono già state decise

HQ

È quasi ora che inizi il primo grande Counter-Strike 2 torneo dell'anno. L'evento BLAST Bounty Winter 2026 inizia già domani, 13 gennaio, durante il quale vedremo 32 squadre iniziare la loro campagna per sollevare il trofeo e guadagnare un premio in denaro lungo il percorso.

Il formato è organizzato così che, prima che si svolga l'evento principale a otto squadre entro la fine della prossima settimana, ci sia prima una qualificazione chiusa da spuntare, un evento che ridurrà le 32 squadre fino a rimanere solo otto. Questo avviene attraverso due turni di match a eliminazione diretta a eliminazione diretta, dove le squadre devono vincere e vincere di nuovo per essere tra le poche a progredire. Con il round 32 ormai assicurato, ecco le prime partite.

Tutte le partite di finale di finale:



Furia vs. 9ine



Team Falcons vs. Ecstatic



Team Vitality vs. Virtus.pro



Aurora Gaming vs. HOTU



Spirito di squadra vs. Sinners Esports



Team Liquid contro Ninja in pigiama



Natus Vincere contro Monte



Astralis vs. Fnatic



Eroico vs. NRG



3DMax vs. Inner Circle Esports



PaiN Gaming vs. BetBoom Team



FaZe Clan vs. Eyeballers



Parivision vs. ENCE



Compagni Gentili contro M80



GamerLegion vs. Passion UA



FUT Esports vs. OG



Chi pensi arriverà fino in fondo?