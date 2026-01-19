BLAST Bounty Inverno 2026: Le ultime otto squadre sono state selezionate
Il draft per organizzare i playoff avverrà il 21 gennaio.
La parte Closed Qualifier del torneo BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 è ormai ormai programmata. Il totale di 32 squadre presenti è stato ridotto a una frazione della sua dimensione, con solo otto squadre rimaste in corsa e in lotta per il trofeo e il premio in denaro.
Con la vera e propria parte dei playoff del torneo prevista per il 22 gennaio, con i quarti di finale il 22 e 23 gennaio, le semifinali il 24 gennaio e le finali il 25 gennaio, ecco le otto squadre rimaste in vita nell'evento.
- Furia
- Team Falcons
- Team Vitality
- GamerLegion
- Spirito di squadra
- Team Liquid
- Parivision
- Eroico
Non conosciamo ancora il calendario dei playoff poiché sarà confermato il 21 gennaio alle 19:00 GMT/20:00 CET quando si terrà il prossimo draft show, ma sappiamo che, essendo le squadre con la testa di serie più alta rimaste nell'evento, Furia, Team Vitality, Team Falcons e Team Spirit non si affronteranno nei quarti di finale, poiché saranno abbinati a sopravvissuti ambiziosi e con posizioni più basse.