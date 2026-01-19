BLAST Bounty Inverno 2026: Le ultime otto squadre sono state selezionate

HQ

La parte Closed Qualifier del torneo BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 è ormai ormai programmata. Il totale di 32 squadre presenti è stato ridotto a una frazione della sua dimensione, con solo otto squadre rimaste in corsa e in lotta per il trofeo e il premio in denaro.

Con la vera e propria parte dei playoff del torneo prevista per il 22 gennaio, con i quarti di finale il 22 e 23 gennaio, le semifinali il 24 gennaio e le finali il 25 gennaio, ecco le otto squadre rimaste in vita nell'evento.



Furia



Team Falcons



Team Vitality



GamerLegion



Spirito di squadra



Team Liquid



Parivision



Eroico



Non conosciamo ancora il calendario dei playoff poiché sarà confermato il 21 gennaio alle 19:00 GMT/20:00 CET quando si terrà il prossimo draft show, ma sappiamo che, essendo le squadre con la testa di serie più alta rimaste nell'evento, Furia, Team Vitality, Team Falcons e Team Spirit non si affronteranno nei quarti di finale, poiché saranno abbinati a sopravvissuti ambiziosi e con posizioni più basse.