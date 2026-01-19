Gamereactor

BLAST Bounty Inverno 2026: Le ultime otto squadre sono state selezionate

Il draft per organizzare i playoff avverrà il 21 gennaio.

La parte Closed Qualifier del torneo BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 è ormai ormai programmata. Il totale di 32 squadre presenti è stato ridotto a una frazione della sua dimensione, con solo otto squadre rimaste in corsa e in lotta per il trofeo e il premio in denaro.

Con la vera e propria parte dei playoff del torneo prevista per il 22 gennaio, con i quarti di finale il 22 e 23 gennaio, le semifinali il 24 gennaio e le finali il 25 gennaio, ecco le otto squadre rimaste in vita nell'evento.


  • Furia

  • Team Falcons

  • Team Vitality

  • GamerLegion

  • Spirito di squadra

  • Team Liquid

  • Parivision

  • Eroico

Non conosciamo ancora il calendario dei playoff poiché sarà confermato il 21 gennaio alle 19:00 GMT/20:00 CET quando si terrà il prossimo draft show, ma sappiamo che, essendo le squadre con la testa di serie più alta rimaste nell'evento, Furia, Team Vitality, Team Falcons e Team Spirit non si affronteranno nei quarti di finale, poiché saranno abbinati a sopravvissuti ambiziosi e con posizioni più basse.

