BLAST Bounty Inverno 2026: Team Falcons e Team Liquid avanzano, mentre NIP viene eliminato

HQ

È quasi ora di iniziare il quarto e ultimo giorno di azione dei 32 turni a BLAST Bounty Winter 2026, una giornata che offrirà altre quattro partite di competizione Counter-Strike 2. Ma prima di guardare a quelle partite previste, ricapitoliamo gli eventi del terzo giorno, quali squadre sono sopravvissute e quali sono state mandate a casa.

Per esempio, alcuni nomi importanti hanno ottenuto il loro posto per gli ottavi di finale, tra cui Team Falcons, Team Liquid, Gentle Mates, e poi anche Inner Circle Esports. Non ci sono state molte sorprese, poiché alcune delle organizzazioni più grandi eliminate sono state eliminate da squadre altrettanto grandi, con Ninjas in Pyjamas eliminato da Team Liquid e M80 che è caduto contro Gentle Mates. Le altre due eliminazioni includevano Ecstatic per mano di Team Falcons, e 3DMax da Inner Circle Esports.

Non sapremo il calendario degli ottavi di finale fino a quando le ultime partite non saranno completate, poiché il formato Bounty prevede che le squadre scelgano i loro avversari. Tuttavia, questo processo di selezione è vicino, poiché le quattro partite finali inizieranno molto presto.

Partite del quarto giorno del turno di 32:



Parivision vs. ENCE



Spirito di squadra vs. Peccatori



PaiN Gaming vs. BetBoom Team



Furia vs. 9ine



Quali sono le tue previsioni per le partite di oggi?