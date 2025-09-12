BLAST cambia la data dell'evento Slam Dota IV per evitare il torneo Fissure Playground #2

HQ

L'organizzatore del torneo BLAST ha rivelato che l'imminente BLAST Slam Dota IV si svolgerà in date leggermente diverse, il tutto come parte degli sforzi dell'organizzatore del torneo per evitare di scontrarsi con l'evento Fissure Playground #2.

Le nuove date del torneo vedranno la fase a gironi svolgersi online tra il 14 e il 19 ottobre, invece delle date originariamente previste tra il 28 ottobre e il 2 novembre. I playoff si svolgeranno comunque come previsto tra il 7 e il 9 novembre e di persona al Singapore Indoor Arena a Singapore.

Come spiegato da BLAST: "Questa decisione arriva dopo una stretta consultazione con le squadre, i partner e gli altri organizzatori del torneo. La sovrapposizione avrebbe creato sfide per i giocatori che gareggiavano in entrambi gli eventi, e abbiamo lavorato duramente dietro le quinte per trovare una soluzione che funzionasse per tutte le parti coinvolte.

"Spostando la fase a gironi online e modificando le date, ci assicuriamo che le squadre abbiano la possibilità di competere in entrambi i tornei senza compromessi, se lo desiderano".

BLAST spiega anche che sta lavorando con altri organizzatori di tornei per pianificare meglio gli eventi futuri e per "dare alle squadre le migliori possibilità di partecipare a più eventi, garantendo al contempo condizioni ottimali per la competizione".