BLAST collabora con Nova Wallet per i prossimi cinque eventi Premier

HQ

L'organizzatore del torneo BLAST ha annunciato un nuovo accordo di partnership con la piattaforma di portafoglio mobile Nova Wallet. L'accordo comprende i prossimi cinque eventi BLAST Premier per Counter-Strike 2, incluso Rivals Season 1 che inizia oggi e l'imminente Austin Major, che avverrà a giugno.

Gli altri tre eventi includeranno Bounty Season 2, Open Season 2 e Rivals Season 2, il che significa che la partnership si estenderà per la maggior parte del resto dell'anno solare.

Parlando dell'unione con Nova Wallet, il responsabile delle vendite di sponsorizzazione di BLAST, Freddie Beale, ha dichiarato: "BLAST ha un enorme calendario per gli eventi di Counter-Strike nel 2025 e siamo lieti di dare il benvenuto a Nova Wallet a bordo per il resto della stagione competitiva. Il minigioco su misura di Nova Wallet consentirà ai fan di interagire con i nostri eventi in un modo nuovo e innovativo, sia all'interno dell'arena bowl che a casa, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli a tempo debito. Con eventi che abbracciano tre diversi continenti, siamo entusiasti di presentare Nova Wallet in tutto il mondo, anche al prestigioso Austin Major a giugno".

Questa partnership includerà anche l'integrazione della trasmissione e un mini-gioco a cui i fan presenti a ogni evento e a casa potranno partecipare.