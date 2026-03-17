BLAST fissa le date per quattro dei suoi tornei del 2028 Counter-Strike 2

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Non siamo ancora molto lontani nella stagione 2026 per i competitivi Counter-Strike 2, ma molti organizzatori del torneo guardano al futuro, incluso BLAST, che ora ha fissato le date precise per molti dei suoi eventi per la stagione 2028.

In totale, dovremmo aspettarci fino a sei tornei in quell'anno solare, di cui quattro si svolgeranno prima dell'estate. Non è chiaro quando si svolgeranno gli altri due, ma dato che l'estate è spesso dominata da un periodo di pausa per squadre e giocatori e dalla Coppa del Mondo di Esports, dobbiamo presumere che gli ultimi due eventi si terranno in autunno o addirittura in inverno.

Al momento, ecco quando BLAST intende ospitare i suoi eventi del 2028:



10-24 gennaio



21 febbraio-6 marzo



3-17 aprile



1-15 maggio



Va detto che queste date potrebbero cambiare e spesso cambiano, tutto a causa del tentativo dei vari organizzatori di tornei di trovare spazio reciproco nel calendario sempre più frenetico di CS2. Sarebbe sorprendente se ci fossero cambiamenti importanti, ma forse una differenza di una settimana qui o là potrebbe verificarsi man mano che ci avviciniamo a ogni torneo. Allo stesso modo, aspettati la posizione aziendale e le informazioni sull'hosting molto più vicine a ogni evento.