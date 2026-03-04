BLAST illustra i piani per il calendario CS2 2027, con un investimento previsto di 10 milioni di dollari
In totale, ci saranno sei tornei importanti nell'anno solare.
BLAST ha presentato piani per aumentare i propri investimenti nel mondo degli esports Counter-Strike 2, tutto come parte dei suoi sforzi per aggiornare i formati e "offrire un'esperienza più sostenibile e premium a squadre, giocatori e tifosi."
Come spiegato dalla direttrice di programma di BLAST Premier, Anne Banschbach, l'obiettivo è continuare a impegnarsi nei tornei LAN, avere un impatto più forte sul Valve Ranking System, eliminare le partite online di main event e garantire che le partite più importanti vengano giocate su palchi importanti in tutto il mondo.
A tal fine, aspettatevi più percorsi nell'ecosistema BLAST, l'introduzione delle tasse di ammissione e maggiori investimenti nell'ospitalità di squadre e giocatori, oltre a un calendario migliorato che dovrebbe aggiungere circa 50 ore di trasmissioni per i fan.
In definitiva, questo porterà circa 3 milioni di dollari di premi in denaro durante la stagione 2027, insieme a squadre e giocatori che saranno premiati per le loro prestazioni in ogni evento. Dovrebbe rendere la partecipazione agli eventi organizzati da BLAST più gratificante e desiderabile per le squadre più grandi del mondo.
Guardando al calendario 2027, gli eventi previsti e le location confermate per alcuni includono i seguenti:
- BLAST Premier Event 1 - 13 - 24 gennaio (Schengen)
- BLAST Premier Event 2 - 15 - 28 marzo (da definire)
- BLAST Premier Event 3 - 10 - 23 maggio (da definire)
- BLAST Premier Event 4 - 30 agosto - 12 settembre (da definire)
- BLAST Premier Event 5 - 4 - 17 ottobre (Rio de Janeiro, Brasile)
- BLAST Premier Event 6, 8 - 14 novembre (da definire)