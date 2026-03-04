Gamereactor

BLAST illustra i piani per il calendario CS2 2027, con un investimento previsto di 10 milioni di dollari

In totale, ci saranno sei tornei importanti nell'anno solare.

HQ

BLAST ha presentato piani per aumentare i propri investimenti nel mondo degli esports Counter-Strike 2, tutto come parte dei suoi sforzi per aggiornare i formati e "offrire un'esperienza più sostenibile e premium a squadre, giocatori e tifosi."

Come spiegato dalla direttrice di programma di BLAST Premier, Anne Banschbach, l'obiettivo è continuare a impegnarsi nei tornei LAN, avere un impatto più forte sul Valve Ranking System, eliminare le partite online di main event e garantire che le partite più importanti vengano giocate su palchi importanti in tutto il mondo.

A tal fine, aspettatevi più percorsi nell'ecosistema BLAST, l'introduzione delle tasse di ammissione e maggiori investimenti nell'ospitalità di squadre e giocatori, oltre a un calendario migliorato che dovrebbe aggiungere circa 50 ore di trasmissioni per i fan.

In definitiva, questo porterà circa 3 milioni di dollari di premi in denaro durante la stagione 2027, insieme a squadre e giocatori che saranno premiati per le loro prestazioni in ogni evento. Dovrebbe rendere la partecipazione agli eventi organizzati da BLAST più gratificante e desiderabile per le squadre più grandi del mondo.

Guardando al calendario 2027, gli eventi previsti e le location confermate per alcuni includono i seguenti:


  • BLAST Premier Event 1 - 13 - 24 gennaio (Schengen)

  • BLAST Premier Event 2 - 15 - 28 marzo (da definire)

  • BLAST Premier Event 3 - 10 - 23 maggio (da definire)

  • BLAST Premier Event 4 - 30 agosto - 12 settembre (da definire)

  • BLAST Premier Event 5 - 4 - 17 ottobre (Rio de Janeiro, Brasile)

  • BLAST Premier Event 6, 8 - 14 novembre (da definire)

Counter-Strike 2

