BLAST illustra i piani per il calendario CS2 2027, con un investimento previsto di 10 milioni di dollari

HQ

BLAST ha presentato piani per aumentare i propri investimenti nel mondo degli esports Counter-Strike 2, tutto come parte dei suoi sforzi per aggiornare i formati e "offrire un'esperienza più sostenibile e premium a squadre, giocatori e tifosi."

Come spiegato dalla direttrice di programma di BLAST Premier, Anne Banschbach, l'obiettivo è continuare a impegnarsi nei tornei LAN, avere un impatto più forte sul Valve Ranking System, eliminare le partite online di main event e garantire che le partite più importanti vengano giocate su palchi importanti in tutto il mondo.

A tal fine, aspettatevi più percorsi nell'ecosistema BLAST, l'introduzione delle tasse di ammissione e maggiori investimenti nell'ospitalità di squadre e giocatori, oltre a un calendario migliorato che dovrebbe aggiungere circa 50 ore di trasmissioni per i fan.

In definitiva, questo porterà circa 3 milioni di dollari di premi in denaro durante la stagione 2027, insieme a squadre e giocatori che saranno premiati per le loro prestazioni in ogni evento. Dovrebbe rendere la partecipazione agli eventi organizzati da BLAST più gratificante e desiderabile per le squadre più grandi del mondo.

Guardando al calendario 2027, gli eventi previsti e le location confermate per alcuni includono i seguenti: