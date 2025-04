BLAST nomina le 16 squadre invitate per l'Austin Major

HQ

Uno dei prossimiCounter-Strike 2 grandi tornei porterà l'azione ad Austin, in Texas, per un Major gestito da BLAST che si terrà a giugno. L'evento principale si svolgerà dal 2 al 22 giugno, con ben 1,25 milioni di dollari in palio per le 32 squadre che si daranno battaglia. Prima che ciò avvenga, ci saranno un sacco di qualificazioni in tutto il mondo per riempire 16 slot all'enorme evento, e sì, questo significa che gli altri 16 slot verranno consegnati alle squadre invitate. Ora sappiamo chi sono.

BLAST ha affermato che le otto squadre che hanno ricevuto l'invito diretto alla seconda fase del torneo (quella che segue le qualificazioni) sono le seguenti:



FaZe Clan



3DMax



Squadra Falchi



Virtus.pro



PaiN Gaming



M80 Esports



Furia



MiBR



Per quanto riguarda gli altri otto, questi hanno la qualificazione diretta alla terza fase, il che significa che evitano un turno di eliminazione. Questi team sono:



Vitalità di squadra



Mouz



Spirito di squadra



Aurora



G2 Esports



Natus Vincere



La MongolZ



Squadra Liquid



Con queste squadre bloccate, pensi che qualcuna sia già favorita per andare lontano?