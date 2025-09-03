BLAST Open London: il tabellone dei playoff è stato bloccato

HQ

Più tardi questa settimana, un altro grande torneo Counter-Strike 2 si concluderà con l'evento BLAST Open London (noto anche come BLAST Open Fall 2025 ) che si concluderà il 7 settembre. Con l'evento che si concluderà presto, ora conosciamo le squadre dei playoff e come sono state inserite nel tabellone.

In totale, rimangono sei squadre, due delle quali hanno ottenuto un bye match immediato, il che significa che si sono guadagnate la qualificazione diretta alle semifinali. Per quanto riguarda le partite dei quarti di finale, sono teste di serie come segue:



Mouz contro M80



FaZe Clan contro G2 Esports



I vincitori di queste partite avanzeranno per incontrarsi Team Vitality e Furia, con il tabellone organizzato in questo modo:



Team Vitality contro il vincitore di Mouz/M80



Furia contro il vincitore di FaZe/G2



Non ci sono seconde possibilità da qui in poi, il che significa che ogni partita è una partita a eliminazione diretta. La partita finale è prevista per le 15:00 BST di domenica 7 settembre, con l'azione che si svolgerà al OVO Arena Wembley. Il vincitore guadagnerà $ 150.000 in premi in denaro e tre Frequent Flyer Tokens che significheranno che guadagneranno una quota maggiore del montepremi di $ 2 milioni della stagione quando si concluderà a metà novembre.