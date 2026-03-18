BLAST Open Primavera 2026: Ecco le prime partite del torneo di Rotterdam

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È il momento di un altro grande torneo Counter-Strike 2 che dia il via mentre molte delle migliori squadre del mondo sono andate a Rotterdam, nei Paesi Bassi, per competere nell'evento BLAST Open Spring 2026. Questo torneo si svolgerà fino al 29 marzo e offre anche 400.000 dollari di premi in denaro, e dato che l'azione inizia oggi, potresti essere curioso di sapere come saranno le prime partite.

Prima di arrivare a questi, vale la pena dire che le 16 squadre presenti sono state divise in due gruppi disposti in un tabellone a doppia eliminazione. Questo ridurrà la competizione da 16 squadre a sole sei, che si sfideranno nei prossimi playoff. A tal fine, ecco le prime partite.

Gruppo A (18 marzo):



NRG vs. Team Falcons alle 10:00 GMT/11:00 CET



Natus Vincere vs. B8 alle 12:30 GMT/13:30 CET



Aurora Gaming vs. FaZe Clan alle 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Tyloo alle 17:30 GMT/18:30 CET



Gruppo B (19 marzo):



Ninjas in pigiama vs. Parivision alle 10:00 GMT/11:00 CET



Team Spirit vs. Team Liquid alle 12:30 GMT/13:30 CET



The MongolZ vs. Mouz alle 15:00 GMT/16:00 CET



Team Vitality vs. 9z Team alle 17:30 GMT/18:30 CET



Chi pensi arriverà fino al massimo al BLAST Open Spring 2026?