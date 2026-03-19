BLAST Open Primavera 2026: Furia, Aurora, NAVI e Falcons iniziano il torneo con vittorie
Quattro squadre sono già a rischio di essere eliminate dall'evento con sede a Rotterdam.
L'argomento della città inCounter-Strike 2 termini di competizione per il prossimo futuro sarà interamente concentrato sull'evento BLAST Open Spring 2026, poiché il torneo con sede a Rotterdam si terrà fino alla fine di marzo. A tal fine, sono in corso progressi nella fase a gironi dell'evento, e già si sono giocate quattro partite in cui quattro squadre hanno iniziato la loro campagna con vittorie e quattro squadre sconfitte e ora rischiate l'eliminazione.
Le partite di ieri erano interamente dedicate al Gruppo A, dove abbiamo visto Furia battere Tyloo 2-0, Aurora Gaming battere FaZe Clan 2-1, Natus Vincere battere B8 2-1 e infine Team Falcons travolgere NRG 2-0.
Questi risultati prepareranno ora la prossima parte del tabellone superiore, dove vedremo Furia e Aurora affrontarsi e allo stesso modo NAVI e Team Falcons. Secondo il bracket inferiore, ora Tyloo e FaZe si sfideranno per evitare l'eliminazione, mentre B8 e NRG fanno lo stesso.
Per quanto riguardato agli incontri di oggi, il Gruppo B sarà al centro e ci aspettiamo le seguenti partite:
- Ninjas in pigiama vs. Parivision alle 10:00 GMT/11:00 CET
- Team Spirit vs. Team Liquid alle 12:30 GMT/13:30 CET
- The MongolZ vs. Mouz alle 15:00 GMT/16:00 CET
- Team Vitality vs. 9z Team alle 17:30 GMT/18:30 CET