BLAST Open Primavera 2026: Furia, Aurora, NAVI e Falcons iniziano il torneo con vittorie

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L'argomento della città inCounter-Strike 2 termini di competizione per il prossimo futuro sarà interamente concentrato sull'evento BLAST Open Spring 2026, poiché il torneo con sede a Rotterdam si terrà fino alla fine di marzo. A tal fine, sono in corso progressi nella fase a gironi dell'evento, e già si sono giocate quattro partite in cui quattro squadre hanno iniziato la loro campagna con vittorie e quattro squadre sconfitte e ora rischiate l'eliminazione.

Le partite di ieri erano interamente dedicate al Gruppo A, dove abbiamo visto Furia battere Tyloo 2-0, Aurora Gaming battere FaZe Clan 2-1, Natus Vincere battere B8 2-1 e infine Team Falcons travolgere NRG 2-0.

Questi risultati prepareranno ora la prossima parte del tabellone superiore, dove vedremo Furia e Aurora affrontarsi e allo stesso modo NAVI e Team Falcons. Secondo il bracket inferiore, ora Tyloo e FaZe si sfideranno per evitare l'eliminazione, mentre B8 e NRG fanno lo stesso.

Per quanto riguardato agli incontri di oggi, il Gruppo B sarà al centro e ci aspettiamo le seguenti partite: