BLAST Open Primavera 2026: La fase a gironi si conclude oggi con quattro dei sei posti playoff già occupati

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Siamo nel momento decisivo per il torneo BLAST Open Primavera 2026, poiché dopo un weekend frenetico di eventi, solo otto delle 16 squadre presenti sono ancora in vita. Finora, quattro di queste squadre hanno conquistato un posto nei playoff, anche se la classifica per i playoff è ancora in bilico, ma le altre quattro stanno lottando per evitare l'eliminazione e per assicurarsi uno dei due biglietti rimasti per i playoff.

Detto questo, ci sono quattro partite che si svolgono più tardi oggi e tutte avranno enormi ripercussioni. Ecco quindi le partite e cosa significa ogni partita.

Finale del Upper Bracket del Gruppo A:



Aurora Gaming vs. Natus Vincere alle 11:00 GMT/12:00 CET



Entrambe le squadre sono confermate per i playoff, ma la vincitrice ottiene un bye al primo turno e un posto immediato in semifinale nei playoff.

Finale del Lower Bracket del Gruppo A:



Team Falcons vs. Furia alle 13:30 GMT/14:30 CET



Incontro a eliminazione diretta importante in cui il vincitore ottiene un posto nei playoff e il perdente viene eliminato.

Finale del tabellone superiore del Gruppo B:



Team Vitality vs. Parivision alle 16:00 GMT/17:00 CET



Entrambe le squadre sono confermate per i playoff, ma la vincitrice ottiene un bye al primo turno e un posto immediato in semifinale nei playoff.

Finale del Lower Bracket del Gruppo B:



Spirito di squadra contro i MongolZ alle 18:30 GMT/19:30 CET



Incontro a eliminazione diretta importante in cui il vincitore ottiene un posto nei playoff e il perdente viene eliminato.

Cosa ti aspetti dalle partite di stasera?