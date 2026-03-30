BLAST Open Primavera 2026: Team Vitality continua il suo ultimo regno di terrore con un'altra vittoria

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Per un certo periodo negli ultimi anni, il Team Vitality è stato quasi intoccabile nel mondo competitivo Counter-Strike 2, vincendo la maggior parte degli eventi a cui partecipava, conquistando un Grand Slam Intel e arrivando quasi fino a uno consecutivo. Tuttavia, la situazione incontrasse un piccolo intoppo e la forma si sgretolò per circa sei mesi, sollevando la domanda se questa 'dinastia' fosse finita. Chiaramente era semplicemente dormiente...

Dopo aver vinto lo StarLadder Budapest Major alla fine del 2025 e poi l'IEM Cracovia a febbraio, ora la squadra francese è tornata in cima in un evento ospitato da un terzo organizzatore. Durante il fine settimana, Team Vitality è stato incoronato campione BLAST Open Spring 2026 dopo aver battuto Natus Vincere nella finale con un convincente 3-0.

Inoltre, il Team Vitality ha dimostrato il suo dominio non perdendo mai una mappa in tutto il torneo, essendo una forza indomabile e il campione indiscusso che torna a casa con 150.000 dollari di premi.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per il Team Vitality, cercheranno di completare il suo prossimo Grande Slam apparendo all'IEM Rio dal 13 aprile, quindi buona fortuna a chi sarà testa di serie contro la squadra francese... Se non dovesse portare a termine il compito in questo prossimo evento, anche l'IEM Atlanta si terrà l'11 maggio.

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