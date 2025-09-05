BLAST Premier Open Rotterdam annunciato per marzo 2026

HQ

BLAST Premier Open London volge al termine questo fine settimana e, stando così le cose, l'organizzatore del torneo sta già guardando al futuro ancora una volta. Diciamo questo perché BLAST ha rivelato che nel marzo 2026 il prossimo Open evento si svolgerà nella città olandese di Rotterdam.

Previsto per il 27-29 marzo, l'evento principale sarà un torneo di tre giorni che si terrà presso il Ahoy Arena della città. Si prevede che ospiterà migliaia di fan e vedrà 16 delle migliori Counter-Strike 2 squadre presenti (con solo sei squadre qualificate per i tre giorni di azione di persona sul palco) e in competizione per una quota di un montepremi di $ 1,1 milioni, con $ 400.000 in premi in denaro e $ 700.000 in pagamenti di squadra.

Per quanto riguarda il motivo per cui Rotterdam è stata selezionata, Andrew Haworth, SVP of Ecosystems di BLAST, ha spiegato: "Siamo incredibilmente entusiasti di portare il BLAST Premier Open a Rotterdam, portando BLAST in un paese nuovo di zecca. I Paesi Bassi hanno una base di fan appassionati di eSport e l'Ahoy Arena è il palcoscenico perfetto per ospitare il prossimo capitolo di BLAST. I fan possono aspettarsi un Counter-Strike di livello mondiale, momenti indimenticabili e la qualità della produzione BLAST che hanno imparato a conoscere".

I biglietti per il torneo saranno in vendita per la prima volta alle 10:00 BST/11:00 CEST del 23 ottobre per gli acquirenti in prevendita prima dell'apertura della vendita generale alla stessa ora del giorno successivo, il 24 ottobre.