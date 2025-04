BLAST Premier rivaleggia con Monterrey per abbandonare il Messico per la Danimarca

HQ

Originariamente, il mondo del competitivo Counter-Strike 2 doveva portare in Messico tra la fine di aprile e l'inizio di maggio per il torneo BLAST Rivals Monterrey (altrimenti noto come BLAST Rivals Spring 2025 ). Tuttavia, non sarà più così.

L'organizzatore del torneo ha annunciato che il Messico non sarà più il paese ospitante dell'evento, poiché "a causa di sfide logistiche impreviste", si terrà a Copenaghen, in Danimarca, alle BLAST Studios tra le date specificate.

BLAST aggiunge ulteriormente: "Rimaniamo incredibilmente entusiasti del formato Rivals e ci impegniamo a offrire un'esperienza indimenticabile sia ai giocatori che ai fan. Anche se questa volta non saremo in Messico, non vediamo l'ora di tornare nel prossimo futuro".

Per quanto riguarda i problemi logistici, questo non è stato spiegato da BLAST.