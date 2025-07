HQ

All'inizio di quest'anno, BLAST ha fatto un salto di qualità annunciando il calendario 2027 e gli eventi pianificati per il suo circuito competitivo Counter-Strike 2. Sebbene questi eventi siano ancora bloccati, ci sono alcune piccole modifiche alle date, come ci è stato affermato e comunicato in un nuovo aggiornamento dall'organizzatore.

Non solo, però, ci sono state mostrate anche le date esatte previste per gli eventi per l'intero 2026, e puoi vedere tutte queste informazioni qui sotto.

2026:



Stagione 1 - Taglia: dal 12 al 25 gennaio



Stagione 1 - Open CQ's: 6-8 febbraio



Stagione 1 - Apertura: dal 16 al 29 marzo



Stagione 1 - Rivali: 27 aprile - 3 maggio



Stagione 2 - Open CQ's: 9-11 luglio



Stagione 2 - Taglia: 20 luglio - 2 agosto



Stagione 2 - Apertura: 24 agosto - 6 settembre



Stagione 2 - Rivali: 9-15 novembre



2027: