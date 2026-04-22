BLAST Rivals Primavera 2026: Tutte le squadre, i gruppi e le date chiave

HQ

Tra una settimana, la competizione Counter-Strike 2 riprenderà vedendo alcune delle migliori squadre del mondo che si recano a Fort Worth, Texas, per competere nell'evento BLAST Rivals Primavera 2026. Il torneo inizierà il 29 aprile e durerà fino al 3 maggio, con 350.000 dollari in palio. Detto ciò, abbiamo raccolto tutte le informazioni rilevanti sull'evento qui sotto, così sappiate cosa aspettarvi.

Per prima cosa, otto squadre sono state invitate al torneo, ognuna delle quali è stata divisa in uno dei due gruppi di quattro squadre. In questi gruppi, ogni squadra affronterà le altre una volta finché non viene deciso il vincitore del gruppo, si determina il perdente e rimangono anche le due squadre intermedie. La fase a gruppi si svolgerà dal 29 al 30 aprile e potete vedere qui sotto le squadre e i gruppi di gruppo.

Gruppo A:



Team Vitality



Astralis



G2 Esports



FUT Esports



Gruppo B:



Furia



Natus Vincere



FaZe Clan



GamerLegion



Dopo questo, tra il 1 e il 3 maggio, si svolgeranno i playoff e vedranno le restanti sei squadre sfidarsi in un tabellone a eliminazione diretta. Nei quarti di finale si affronteranno le squadre classificate seconda e terza dei diversi gruppi, con ogni vincitore di gruppo che otterrà un bye al primo turno e attenderà in semifinale. Naturalmente, aspettatevi i quarti di finale il 1° maggio, le semifinali il 2 maggio e la finale il 3 maggio.

Detto tutto questo, chi consideri favorito per vincere BLAST Rivals Primavera 2026? O meglio, qualcuno è in grado di fermare il Team Vitality...?