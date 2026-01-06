BLAST Rivals Stagione 2 arriverà a Hong Kong nel 2026

HQ

L'organizzatore del torneo BLAST ha rivelato le date, il paese ospitante e la sede della prossima seconda stagione di BLAST Rivals nel 2026. Previsto per la fine dell'anno, tra il 13 e il 15 novembre, il torneo si sposterà in Asia per un'azione intensa con base a Hong Kong.

In particolare, possiamo aspettarci che il torneo si terrà al AsiaWorld-Expo di Hong Kong, dove molte delle migliori squadre Counter-Strike 2 di tutto il mondo saranno presenti e si sfideranno per un premio in denaro ammirevole.

Non abbiamo ancora informazioni sul formato o sulle squadre partecipanti, poiché tutto questo sarà condiviso man mano che l'evento si avvicina. Il focus del momento è invece su BLAST Bounty Malta, che si terrà tra il 13 e il 25 gennaio, con gli ultimi tre giorni che si svolgeranno in presenza con un pubblico dal vivo.