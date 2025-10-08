BLAST sigla una partnership Slam IV con EVA Air

HQ

La prossima settimana, a partire dal 14 ottobre, molte delle migliori squadre e giocatori di Dota 2 provenienti da tutto il mondo si riverseranno a Singapore per competere nell'evento BLAST Slam IV. Il torneo durerà circa tre settimane, fino al 9 novembre, con le squadre che si daranno battaglia per una fetta di un montepremi di $ 1 milione. A tal fine, con il torneo che si avvicina sempre di più, BLAST rivela ora un nuovo accordo di partnership.

Per questo evento, BLAST ha firmato un accordo con EVA Air per vedere la compagnia aerea diventare la compagnia aerea partner ufficiale del torneo. Ma questo non sarà tutto ciò a cui porterà l'accordo, poiché possiamo aspettarci attività per i fan al Singapore Indoor Stadium come parte dello stand dedicato di EVA Air durante le finali del torneo tra il 7 e il 9 novembre. Ci sarà anche il marchio EVA Air in tutta la copertura televisiva del torneo.

Chi pensi che vincerà BLAST Slam IV ?