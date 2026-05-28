BLAST Slam VII: Team Falcons e Team Yandex praticamente confermati per i playoff

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Mancano solo due giorni alla fase a gironi dell'evento BLAST Slam VII Dota 2. Certo, questo significa circa 30 partite da giocare, ma dato che siamo arrivati a metà di questa fase di azione, abbiamo una visione piuttosto chiara di quali squadre saranno probabilmente eliminate e quali accederanno ai playoff.

Ancora una volta, potrebbe succedere qualsiasi cosa nei prossimi due giorni, ma finora ci sono due squadre che sembrano molto probabili a essere eliminate per prime, dato che OG è attualmente 1-4 e Xtreme Gaming 1-5. Va detto che in questa fase del torneo solo due squadre saranno completamente eliminate, mentre le altre 10 accederanno ai playoff o alla qualificazione all'ultima occasione.

Parlando ulteriormente di questo, sebbene molto possa cambiare su chi avanza dove, sembra probabile che le prossime fasi vedranno Team Falcons (5-1), Team Yandex (5-1), Parivision (4-1), Team Liquid (4-2) e LGD Gaming (4-2), dato che tutte le squadre sotto queste cinque hanno al massimo due vittorie.

Cosa vi aspettate da BLAST Slam VII nei prossimi giorni?