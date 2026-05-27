BLAST Slam VII: Team Yandex inizia la campagna con tre vittorie

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Il prossimo grande torneo competitivo Dota 2 è in corso, dato che l'evento BLAST Slam VII è ufficialmente iniziato e le varie squadre stanno ora competendo per avanzare oltre la fase a gironi e accedere al tabellone dei playoff.

Anche se solo il primo giorno si è concluso, abbiamo già un'idea di come stanno andando le varie squadre, dato che finora tutte le squadre, tranne una, hanno ottenuto almeno una vittoria, e solo una squadra resta imbattuta.

Attualmente, tra le 12 squadre presenti alla fase a gironi, Team Yandex è quella che ha maggiori probabilità di avanzare oltre la fase a gironi, dato che attualmente è 3-0. Allo stesso modo, OG probabilmente sarà un'eliminazione precoce, dato che la squadra ha inciampato a ogni passo ed è attualmente 0-3.

Le altre 10 squadre sono molto serrate e hanno un record di 2-1 o 1-2, che cambierà notevolmente dato che oggi (27 maggio) si giocano 32 partite, con ogni squadra che giocherà almeno due partite.

Quali sono le tue aspettative iniziali su BLAST Slam VII?