Blizzard illustra il calendario delle varie fasi della Coppa del Mondo Overwatch

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Sappiamo che BlizzCon 2026 vedrà il grande ritorno della Overwatch World Cup, un grande torneo in cui vedremo le migliori nazioni competere sul palco per il diritto di essere incoronate campioni del mondo. Tenendo questo a mente, potresti essere curioso di sapere come sarà il calendario delle varie fasi del processo di qualificazione e, in tal caso, Blizzard ha ora illustrato questo in un grafico utile.

Alcune regioni hanno già iniziato i loro sforzi di qualificazione, poiché la Conference Cup online si è già svolta per le regioni Asia e America. EMEA seguirà dal 17 al 19 aprile.

Dopo questo, si svolgeranno qualificazioni online, con quelle dell'Asia previste per il 29-31 maggio, mentre EMEA e America inizieranno le loro attività dal 6 al 7 giugno al 13-14 giugno. Dopo questo si terrà la fase a gironi che si terrà in Corea del Sud, con la partecipazione di tutte le regioni per un evento in presenza dal 21 al 23 agosto. Poi arriva il grande momento conclusivo, quando le squadre qualificate si recheranno alla BlizzCon di Anaheim, Stati Uniti, per le finali in presenza dal 12 al 13 settembre.

Puoi vedere tutto questo spiegato nell'utile grafico della timeline qui sotto.