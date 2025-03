Blizzard rivela tutto sul cacciatore di taglie danese di Overwatch 2

HQ

Sappiamo da un po' che il 43° personaggio che arriva a Overwatch 2 sarebbe il cacciatore di taglie danese Freja. Ciò è stato confermato a febbraio, quando Blizzard ha annunciato i suoi piani per la maggior parte del 2025 per Overwatch 2, dove è stato confermato che Freja sarebbe stato lanciato nella stagione 16, con un po' di tempo di playtest anticipato nell'attuale stagione 15.

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'arrivo della stagione 16 ad aprile, Blizzard ha presentato uno sguardo più approfondito a Freja, il tutto come parte di un trailer che approfondisce la narrativa e il passato del personaggio. Possiamo sperimentare cosa succede quando l'ultimo lavoro di Freja per l'antagonista Maximilien non va esattamente secondo i piani, il tutto in una bella forma animata che mostra le sue incredibili abilità con la balestra.

Dai un'occhiata a questo trailer qui sotto, prima di poter mettere Freja alla prova questo fine settimana, come parte del tempo di test limitato tra il 21 e il 23 marzo.