Borderlands 4: Sono finiti i miei leggies Quest Guide

Dall'altra parte dei Fadefields, troverai un sacco di Squartatori in attesa di cercare di ucciderti. Alcuni di loro non sono ostili e possono persino aiutarti in determinate missioni, oltre a darti le loro missioni da completare. Uno Squartatore chiamato Topper ha bisogno del tuo aiuto per ritrovare le gambe, per esempio. No, non è senza gambe perché è ubriaco, ma si ritrova letteralmente le gambe rubate in una strana versione di Moby Dick di Borderlands 4.

Puoi localizzare Topper nell'area Boglight Vigilance dei Fadefields. Se vedi quello che sembra un faro sul bordo di una scogliera, sei nel posto giusto. Lì, vedrai uno Squartatore senza le sue gambe meccaniche, che sputa alcune sciocchezze appena comprensibili mentre indica in alto. Sali sul faro e vedrai un gigantesco Kratch chiamato The Beastie che se ne va con i suoi "Leggies".

È ora di seguire quel Kratch e ti consigliamo vivamente di utilizzare un veicolo, poiché mentre la ricerca non fallirà se lasci che The Beastie si allontani troppo, c'è molta distanza da coprire qui e passerai molto tempo a seguire la creatura a piedi. Alla fine, seguirai il Kratch fino al suo nido. Vale la pena notare che consigliamo di evitare di morire vicino a quest'area, poiché non ci sono davvero punti di respawn nelle vicinanze. È più facile a dirsi che a farsi non morire, ma forse fai molta attenzione ed evita eventi mondiali casuali fino a quando non hai finito.

Raggiungendo il nido, affronterai The Beastie e alcuni altri suoi simili. Ancora una volta, cerca di non morire anche dopo questo combattimento con il boss, poiché un Badass Kratch si rigenererà costantemente e ti causerà qualche problema a meno che tu non sia particolarmente equipaggiato per eliminare i nemici in aria. Dopo aver ucciso The Beastie, i Leggies possono essere trovati a rifugiarsi nei mucchi di spazzatura della base del Kratch. Una volta salvato, puoi iniziare a scortare il piccolo robot a casa.

Le missioni di scorta sono raramente l'attività secondaria preferita di qualcuno in un videogioco, e la passeggiata per portare a casa Leggies non è semplice, ma c'è una grande differenza rispetto alle normali missioni di scorta in quanto Leggies è un alleato incredibilmente forte. Combattere in un enorme accampamento dell'Ordine sulla strada per portarlo a casa può essere un gioco da ragazzi se lasci che Leggies faccia la maggior parte del lavoro di gambe. Con attacchi rotanti e una riserva di salute apparentemente infinita, si rivela di grande aiuto per sconfiggere tutti i nemici che ti ostacolano. La risalita verso il faro potrebbe sembrare all'inizio una lotta, ma dopo aver affrontato i nemici dell'Ordine, Topper scenderà su un ascensore primitivo per raccogliere i leggies e terminare la missione.

Tuttavia, non è proprio qui che finisce la storia di Topper e Leggies. Prima di dirigerti verso la base dell'idolatra Sol per eliminare la sua nave ammiraglia, puoi individuare Leggies sul ciglio della strada, che ti informerà silenziosamente che Topper è nei guai. Ancora una volta, otterrai Leggies come piccola spalla mentre abbatti alcuni Ripper che hanno rinchiuso Topper in un fienile con alcuni Wildhorn. Non è troppo complicato lasciarlo uscire e, una volta fatto, Topper e Leggies si combinano per creare un alleato ancora più grande per affrontare i nemici rimanenti prima di dire un altro grazie e addio al giocatore.