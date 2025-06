Borderlands 4 verrà ampliato dopo il lancio con due nuovi cacciatori della Cripta

HQ

Ieri abbiamo ricevuto un sacco di nuove informazioni su Borderlands 4, che verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 settembre. Abbiamo appreso del suo prezzo ufficiale, del lancio successivo confermato per Switch 2 e anche delle specifiche del PC, ma non è tutto, poiché Gearbox ha anche condiviso informazioni su come sarà il supporto post-lancio per il gioco.

Ci è stato detto che ci saranno sia DLC a pagamento che gratuiti e che il corpo principale dei contenuti aggiuntivi arriverà sotto forma di Story Pack a pagamento e il Vault Hunter Pack che introdurrà altri due personaggi giocabili nel gioco nel tempo.

I dettagli esatti in relazione a entrambi non sono stati ancora menzionati, ma ci è stato detto che il Story Packs offrirà "una regione completamente nuova di Kairos con contenuti narrativi estesi che includono trame aggiuntive e missioni secondarie, e tonnellate di nuovi bottini e cosmetici da raccogliere". Gli altri due Vault Hunters d'altra parte continueranno il tema di Gearbox dei personaggi post-lancio che sono "estremamente popolari tra la comunità".

Oltre a questi, il Bounty Packs aggiungerà anche una "nuova area con nuove missioni e un combattimento contro un boss unico, un sacco di nuovi bottini e cosmetici da collezionare, un nuovo tipo di veicolo Digirunner personalizzato e una carta della Cripta con sfide e ricompense uniche". Ancora una volta, i dettagli non sono ancora stati condivisi, né lo è il modo in cui Vault Cards funziona in BL4, anche se si promette che saranno molto simili alla variante di BL3.

Sarai in grado di accaparrarti questi elementi post-lancio separatamente quando debuttano o come parte del Deluxe Edition solo per Bounty Packs o Super Deluxe Edition per Bounty, Story e Vault Hunter Packs.

Gearbox conclude con "condivideremo maggiori dettagli sui prossimi Story Pack e Bounty Pack più vicini al lancio di Borderlands 4 " e che "Borderlands 4 riceverà molti aggiornamenti gratuiti dopo il lancio per incorporare il feedback della community e bilanciare ulteriormente il gioco per massimizzare il divertimento dello sparatutto, E aggiungi anche alcuni considerevoli drop di contenuti gratuiti di cui non possiamo ancora parlare... "