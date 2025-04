Borderlands 4 viene lanciato prima del previsto

HQ

Non sono passati nemmeno tre mesi da quando Gearbox ha annunciato che il lancio di Borderlands 4 era previsto per il 23 settembre, ma i piani sono già cambiati.

Fortunatamente, non sono cambiati nel modo deludente di cui di solito si sente parlare, poiché il fondatore di Gearbox Randy Pitchford ha rivelato che il lancio di Borderlands 4 è stato anticipato al 12 settembre. Si è poi reso conto di essersi dimenticato dei diversi fusi orari, dato che l'annuncio era previsto per le 16:00 BST / 17:00 CEST, ma il gatto Claptrap è già uscito dal sacco.

Pitchford ha anche detto che lo State of Play promesso andrà in onda "imminentemente", quindi sembra che lo avremo più tardi questa settimana o la prossima.

Non ci è stato detto specificamente perché la data di uscita di Borderlands 4 sia stata spostata in avanti, ma facciamo delle ipotesi. È solo perché lo sviluppo è andato così veloce e senza intoppi che il gioco è pronto prima del previsto, o è perché Grand Theft Auto VI - che è pubblicato dalla società madre di 2K Games Take-Two - uscirà a ottobre o all'inizio di novembre? Il tempo lo dirà. In ogni caso, giocheremo Borderlands 4 undici giorni prima di quanto originariamente previsto.